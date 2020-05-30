Происшествия
РБКВ Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщили РБК в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Общество
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом
Российская газета 15:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Космос
Марсианский город будут строить Объединенные Арабские Эмираты
LentaChel.ru вчера в 11:20
Космос
В Роскосмосе запуск Crew Dragon назвали важным этапом освоения космоса
ИА Красная Весна 16:55
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами
Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных.
Lenta.ru 16:20
Общество
Добровольцы для испытания вакцины от коронавируса набраны
Добровольцы, на которых будет испытана вакцина от COVID-19 набраны.
Русская Планета 09:26
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Наука
Немцы придумали, как экономично обрабатывать изделия 3D-печати из металла
Новый метод обработки, позволяющий повысить точность напечатанных на 3D–принтере металлических изделий до нескольких тысячных миллиметра, разработали ученые из немецкого университет Саара, 29 мая сообщает New Atlas.
ИА Красная Весна 17:00
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Общество
В Москве автоматически продлили цифровые рабочие пропуска до 14 июня
Все цифровые пропуска, ранее оформленные для рабочих поездок по Москве и действовавшие до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня.
ТАСС 07:39
Хоккей
Нападающий «Вашингтона» Овечкин выиграл приз «Морис Ришар Трофи»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк по итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата НХЛ стали обладателями приза «Морис Ришар Трофи», 28 мая сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
ИА Красная Весна 28 мая в 12:42
Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru 11:12
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Космос
Неудачный запуск ракеты LauncherOne показали на видео
Компания Virgin Orbit рассказала, как прошел первый запуск ракеты-носителя LauncherOne, и даже выложила видео с подробностями события.
Naked Science 27 мая в 11:47
Здоровье
Что произойдёт с телом, если на месяц отказаться от молочных продуктов
О пользе и вреде молочных продуктов до сих пор ведутся споры среди опытных специалистов нутрициологии и медицины.
Чемпионат 15:45
Политика
Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»
Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru 15:46
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости 01:00
Футбол
Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
RT на русском 12:17
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Авто
Nissan прекратит производство Datsun в России
Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить производство автомобилей марки Datsun на российском рынке в рамках своего плана по реструктуризации бизнеса.
ТАСС 28 мая в 07:21