Происшествия
РБКВ Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщили РБК в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Космос
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon
Российская газета 22:14
Общество
Сапожников и жители Читы открыли онлайн шествия в День города песней
Песню и клип создали театр песни и танца «Забайкалье» при поддержке Администрации городского округа «Город Чита», комитета культуры администрации городского округа «Город Чита», Союза кинематографистов Забайкальского края.
Чита.Ру 22:27
Армия и оружие
«Он понесет личную ответственность за каждое слово» – МО Армении ответило Гасанову
"В противном случае ВС Армении придется преумножить результаты трехстороннего перемирия 1994 года, проявив решимость, профессионализм и нанеся сокрушительные удары, защитить безопасность Армении и Нагорного Карабаха", - подчеркнула она.
Sputnik Армения 11:50
Политика
Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 20:26
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Фигурное катание
Роднина нелестно высказалась о карьере Липницкой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о фигуристах, рано завершивших свою карьеру.
ФАН 06:09
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 21:42
Авто
Honda представила обновленный кроссовер UR-V
Автоновости дня 04:00
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU 22:21
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 18:56
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
Росбалт 20:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 мая 2020, 05:04 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1438, из них более половины зарегистрированы в Улан-Удэ.
REGNUM 28 мая в 22:04
Общество
В России разработали вакцину от коронавируса в виде капель для носа
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции в виде капель для носа.
Новый День 08:42
Происшествия
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков
Комендантский час из-за беспорядков на фоне смерти чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского ввел мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, 30 мая сообщил он в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:13
Происшествия
Полиция Нижнего Тагила задержала детей, потушивших Вечный огонь
Школьников подозревают в осквернении Вечного огня на площади Славы в Нижнем Тагиле.
BFM.ru 17:31
Армия и оружие
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
Технологии
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ 17:00
Происшествия
Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина
Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
АСТВ 18:53
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
Единоборства
Владимир Минеев нокаутировал Артура Пронина
Российский средневес Владимир Минеев продлил победную серию до трех матчей, досрочно финишировав своего соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Белоруссии.
FightTime.ru 21:05
Экономика
Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Украине напомнили о ее «исконных» территориях
Бывший премьер Украины Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков напомнили украинским националистам об исконных территориях их страны.
Известия 19:47
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Технологии
Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10
С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
RuNews24.ru вчера в 23:18
Здоровье
В Башкирии собираются строить новый детский онкогематологический центр
В настоящее время на всю республику имеется одно отделение детской онкогематологии, способное принять 45 больных детей.
Стерлитамакский рабочий 09:36