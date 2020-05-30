Происшествия

РБКРБКВ Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщили РБК в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Читать в источнике
Комментировать947

Подробнее о событии

В Ингушетии в хозяйственной постройке заблокированы двое боевиков

Ингушетия/ГIалгIайче19:43

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после спецоперации против боевиков

Коммерсантъ18:13

Очевидцы публикуют видео с места перестрелки в Ингушетии

РЕН ТВ08:30

СК в Ингушетии после ликвидации боевиков возбудил уголовное дело по двум статьям

ТАСС18:18

СК начал расследование нападения боевиков на силовиков в Ингушетии

РИА Новости16:56

НАК показал видео контртеррористической операции в Ингушетии

РБК13:36

Уголовное дело возбуждено после ликвидации двух боевиков в Ингушетии

Интерфакс17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Космос

Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon

Российская газета 22:14
155
Общество

Сапожников и жители Читы открыли онлайн шествия в День города песней

Песню и клип создали театр песни и танца «Забайкалье» при поддержке Администрации городского округа «Город Чита», комитета культуры администрации городского округа «Город Чита», Союза кинематографистов Забайкальского края.
Чита.Ру 22:27
Армия и оружие

«Он понесет личную ответственность за каждое слово» – МО Армении ответило Гасанову

"В противном случае ВС Армении придется преумножить результаты трехстороннего перемирия 1994 года, проявив решимость, профессионализм и нанеся сокрушительные удары, защитить безопасность Армении и Нагорного Карабаха", - подчеркнула она.
Sputnik Армения 11:50
1
Политика

Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 20:26
110
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8,3K
Фигурное катание

Роднина нелестно высказалась о карьере Липницкой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о фигуристах, рано завершивших свою карьеру.
ФАН 06:09
1
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 21:42
62
Авто

Honda представила обновленный кроссовер UR-V

Автоновости дня 04:00
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU 22:21
735
Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
82
Здоровье

15 грузовиков гуманитарного груза от президента приедут в Забайкалье

Zabnews.ru 11:26
8
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 18:56
25
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
Росбалт 20:06
340
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru вчера в 15:22
394
Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 29 мая 2020, 05:04 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1438, из них более половины зарегистрированы в Улан-Удэ.
REGNUM 28 мая в 22:04
110
Общество

В России разработали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции в виде капель для носа.
Новый День 08:42
2,3K
Происшествия

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков

Комендантский час из-за беспорядков на фоне смерти чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского ввел мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, 30 мая сообщил он в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:13
11
Происшествия

Полиция Нижнего Тагила задержала детей, потушивших Вечный огонь

Школьников подозревают в осквернении Вечного огня на площади Славы в Нижнем Тагиле.
BFM.ru 17:31
297
Армия и оружие

Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
5
Технологии

Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке

Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ 17:00
Происшествия

Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина

Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
АСТВ 18:53
Политика

МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
1,4K
Единоборства

Владимир Минеев нокаутировал Артура Пронина

Российский средневес Владимир Минеев продлил победную серию до трех матчей, досрочно финишировав своего соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Белоруссии.
FightTime.ru 21:05
Шоу-бизнес

«Меняю гардероб, опять»: Ольга Картункова начала стремительно полнеть

7Дней.ру 04:00
5
Экономика

Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику

Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru вчера в 17:01
2
Политика

Украине напомнили о ее «исконных» территориях

Бывший премьер Украины Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков напомнили украинским националистам об исконных территориях их страны.
Известия 19:47
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК 03:03
75
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
993
Технологии

Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10

С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
RuNews24.ru вчера в 23:18
436
Здоровье

В Башкирии собираются строить новый детский онкогематологический центр

В настоящее время на всю республику имеется одно отделение детской онкогематологии, способное принять 45 больных детей.
Стерлитамакский рабочий 09:36
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное