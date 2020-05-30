В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщили РБК в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

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