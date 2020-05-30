Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Сунже «блокирована группа бандитов». Затем боевики укрылась в хозяйственном здании.

Два боевика убиты в ингушской Сунже

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