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Газета.Ru
Газета.Ru

В Назрани в ходе КТО ликвидировали одного боевика

В ходе перестрелки правоохранителей с боевиками в Назрани был убит один из террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.В источнике
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РИА Новости

Источник: в районе проведения КТО в Назрани произошла перестрелка

РИА Новости17:39
RT на русском

В Ингушетии введён режим КТО

RT на русском17:17
Коммерсантъ

В Назрани введен режим контртеррористической операции

Коммерсантъ17:11
РБК

В Назрани ввели режим контртеррористической операции

РБК17:05
Известия

В Назрани ликвидировали боевика в ходе спецоперации

Известия18:30
ТАСС

В центре Назрани завершили активную фазу боестолкновения после введения режима КТО

ТАСС17:39
Интерфакс

В Ингушетии ликвидирован боевик

Интерфакс17:28

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии
РИА Новостивчера в 15:09
28

В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
71

На провластном митинге в Минске включили песню «Перемен». Диджеи готовы к увольнению

В Минске на провластном митинге неожиданно заиграла песня группы «Кино» «Перемен требуют наши сердца», сообщает сайт «Радио Свободы» (по решению Минюста РФ, внесено в список выполняющих функции иностранного агента).
Полит.рувчера в 14:59
4

Yahoo News Japan (Япония): на Кунашире установлен новый памятник с надписью «Русский флаг сниматься не должен» (Yahoo News Japan)

На Кунашире, где уже есть памятник с высеченной строчкой из обновленной Конституции о запрете на отчуждение территорий, установили новую памятную плиту, указывающую на нежелание России возвращать Японии Южные Курилы.
ИноСМИвчера в 04:45

Лукавая цифра: Что такое ЧВК Вагнер?

33 россиянина были задержаны на прошлой неделе в Белоруссии, их практически сразу назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», Российской частной военной компании, существование которых не признает Кремль, но которые именно с таким брендом, ЧВК «Вагнер» появляются на страницах газет и новостей из Украины, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и других стран.
Эхо Москвывчера в 05:40