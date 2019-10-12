Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиВ Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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Новая фотография Заворотнюк появилась в Instagram актрисы

Народные новости16:24

Родные поздравили Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева с годовщиной

Bimru.ru06:35

Семья Заворотнюк опубликовала новое фото на странице актрисы

Московский Комсомолец08:37

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

РИА Новости08:06

Эксклюзив: снимки с тайного венчания Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева

7Дней.ру14:00

Близкие Анастасии Заворотнюк поздравили актрису и ее мужа Петра Чернышева с 11-й годовщиной венчания

Вокруг ТВ05:34

«Вы потрясающая и любящая пара»: Навка поддержала Заворотнюк и Чернышева

Телепрограмма07:20
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Дубль Малиновского обеспечил сборной Украины победу над Литвой

Руслан Малиновский забил в ворота литовцев оба мяча, на 29-ой и 58-ой минуте. У сборной Украины по итогам шести матчей 16 очков.
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Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.
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Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru 15:37
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В центре Москвы произошла стрельба в ресторане

В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
RT на русском 17:15
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Суд вынес решение по делу Началовой против Фролова

После кончины певицы представители компании подали в суд иск с требованием взыскать с Фролова эти деньги с учетом неустойки в пять миллионов.
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Происшествия

Один человек погиб после обрушения строящегося отеля в Новом Орлеане

В результате обращения строящейся гостиницы Hard Rock Hotel в самом центре Нового Орлеана, американского штата Луизиана, погиб один рабочий.
Комсомольская правда 13:31
Общество

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября

Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС вчера в 12:08
Футбол

Сборная Армении упустила победу в матче с Лихтенштейном

Перед игрой никто из болельщиков даже не мог представить другого результата, кроме победы.
Sputnik Армения 16:49
Авто

Porsche выпустит электрический Macan на платформе Taycan

Компания Porsche в рамках автосалона во Франкфурте сообщила о том, что кроссовер Macan в ДВС дополнится электрифицированной версией.
32CARS.ru вчера в 01:49
Происшествия

В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов

В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Вести.Ru вчера в 21:15
Армия и оружие

Путин призвал освободить Сирию от иностранных войск

ТВ Центр 07:35
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.
РБК 16:32
Футбол

Фернандес не сыграет в матче с Кипром

Metaratings 14:03
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews 10 октября в 07:09
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Экономика

Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Политика

Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России

Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Народные новости 10:16
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Футбол

Испания упустила победу над Норвегией в матче отбора Евро-2020

Сборная Испании на последних минутах упустила победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 с национальной командой Норвегии.
Газета.Ru 16:45
Спорт

Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.
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Музыка

«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге

Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
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Авто

Компания Bentley показала специальную версию автомобиля Flying Spur

Bentley Flying Spur 2020 гаснет как часть доступного пакета спецификаций Blackline.
SpeedMe 10 октября в 16:03
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 10 октября в 05:47
Политика

РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Происшествия

Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Хоккей

«Рейнджерс» уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы

По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.
Российская газета 06:23
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Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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Пётр Чернышёв
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Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
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