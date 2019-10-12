На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото. На нем "прекрасная няня" со своим супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Здоровье Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Политика Лукашенко предложил устроить встречу Путина и Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита СНГ.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Происшествия Отель обрушился на рабочих в Новом Орлеане По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения строящегося отеля Hard Rock в Новом Орлеане, сообщает WDSU New Orleans.

Экономика Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Политика Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".

Футбол Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль.

Политика МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Экономика Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».

Шоу-бизнес Суд определил наследников имущества Юлии Началовой В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.

Армия и оружие Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.

Политика Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал разведение сил в Донбассе «горячей темой», которая вызывает много эмоций.

Здоровье Мигрантов могут привлечь для устранения дефицита врачей в России В Минздраве считают, что проблему дефицита врачей в российских поликлиниках можно решить с помощью зарубежных специалистов.

Армия и оружие ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

Авто В России изменился транспортный налог Для налогоплательщиков-организаций с 2019 года отменена государственная льгота в отношении транспортного средства массой свыше 12 тонн на уменьшение налога на величину платы, внесенной в систему «Платон».