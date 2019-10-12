Шоу-бизнес
Российская газетаВ Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото. На нем "прекрасная няня" со своим супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
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«Любовь обладает исцеляющей силой»: новое заявление семьи Заворотнюк вызвало слезы поклонников
Комсомольская правда04:59
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Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
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РИА Биробиджан вчера в 20:00
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Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Российская газета 08:14
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости 10:58
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Аргументы недели вчера в 12:39
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия вчера в 13:06
Наука
Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине
REGNUM 10 октября в 11:55
Армия и оружие
Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии
Анкара продолжит военную операцию в Сирии вопреки призывам США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости вчера в 14:40
Футбол
Сборная Андорры впервые в истории выиграла в отборе Евро-2020
Сборная футбольная Андорры обыграла команду Молдавии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 00:27
Армия и оружие
Генштаб ВС Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака на выходных и праздничных днях усилена боеготовность воинских частей.
Известия 09:04
Политика
Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты
Мэр города Кито Хорхе Йунда заявил по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с президентом страны, что глава государства Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо.
РИА Новости 14:27
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль 08:55
Кино
Роль феи-крестной в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
iReactor 01:37
Авто
Автомобили на вторичном рынке подешевели впервые за год
Средняя цена на автомобили в России на вторичном рынке упала в третьем квартале этого года и составила 370 тысяч рублей.
Народные новости вчера в 03:28
Футбол
Норвегия — Испания 0:1 (2-й тайм)
Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на отборочный матч Евро-2020 против Норвегии.
Soccer.ru 14:56
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Кино
Том Харди намекнул на появление Человека-паука в «Веноме 2»
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Армия и оружие
Франция приостанавливает поставки оружия в Турцию
Париж решил приостановить поставки вооружения в Турцию и предупредил Анкару о том, что операция на северо-востоке Сирии угрожает европейской безопасности.
Коммерсантъ 15:30
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения «Эдмонтону»
Газета.Ru 15:46
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе строго воспитывает сыновей от Альбины Джанабаевой
Валерий Меладзе является отцом пятерых детей, в том числе сыновей от Альбины Джанабаевой.
Bimru.ru 10 октября в 11:40
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Газета.Ru 09 октября в 06:58