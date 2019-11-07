Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruВ Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым. В посте отмечается, что у фигуриста и его коллеги Татьяны Навки должно состояться выступление в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек».
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В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем

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Пётр Чернышёв
Фигурист
Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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