Шоу-бизнес
Lenta.ruВ Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым. В посте отмечается, что у фигуриста и его коллеги Татьяны Навки должно состояться выступление в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек».
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Технологии
Популярное Android-приложение оказалось опасным
Популярное клавиатурное приложение для Android под названием ai.type оказалось не таким полезным, как обещают его разработчики.
Российская газета 10:13
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов
На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК 08:39
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом в России
Московский Комсомолец 10:58
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Политика
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Армия и оружие
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
Военные аналитики США с тревогой сообщают о потенциальной угрозе, которую представляют российские беспилотные летательные аппараты и способы их боевого применения.
Российская газета 05:35
Здоровье
Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Украина потребовала от The New York Times вернуть Крым на карту страны
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
Национальная служба новостей 05:15
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде заболеваний
Хурму стоит употреблять страдающим анемией, с проблемами желудочно-кишечного тракта, с язвенной болезнью, с болезнями сердечно-сосудистой системы.
ToDay News Ufa вчера в 10:03
Гаджеты
Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
Вечерний курьер 05 ноября в 09:55
Наука
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
БИЗНЕС Online 00:14
Футбол
Орлов: в судействе Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА не было предвзятости
Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о работе арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" – ЦСКА (1:1).
Чемпионат 10:16
Наука
Бег раз в неделю может предотвратить преждевременную смерть
Научная Россия 05 ноября в 16:40