Шоу-бизнес

ToDay News UfaToDay News UfaВ Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии. Как сообщает ToDay News Ufa источник в Соцсетях, в Инстаграм актрисы Анастасии Заворотнюк были выложены новые снимки. Впервые за долгое время началось обновление аккаунта.
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Новая фотография Заворотнюк появилась в Instagram актрисы

Народные новости16:24

Эксклюзив: снимки с тайного венчания Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева

7Дней.ру14:00

Разин пожелал здоровья Заворотнюк и выдержки Чернышеву

Телепрограмма04:17

Родные поздравили Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева с годовщиной

Bimru.ru06:35

Близкие Анастасии Заворотнюк поздравили актрису и ее мужа Петра Чернышева с 11-й годовщиной венчания

Вокруг ТВ05:34

«Любовь обладает исцеляющей силой»: новое заявление семьи Заворотнюк вызвало слезы поклонников

Комсомольская правда04:59

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

РИА Новости08:06
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В США скончался актёр Роберт Форстер

Форстер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Джеки Браун» Квентина Тарантино в 1998 году.
Говорит Москва 00:41
Происшествия

Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
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Непобежденный Усик дебютирует в новой категории

BFM.ru 09:26
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Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 19:02
Политика

МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Взгляд.ру 12:32
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В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

Газета.Ru 22:54
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НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС

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Нужно ли подзаряжать аккумулятор перед наступающими заморозками?

После нескольких лет эксплуатации автомобильный аккумулятор капризничает.
Аргументы и Факты 10 октября в 08:00
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда 11:50
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Футбол

Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.
Бомбардир.ру 07:55
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 10 октября в 04:20
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Хоккей

Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» со счетом 4:1 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 23:17
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Политика

Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Политика

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Армия и оружие

WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии

Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru 20:26
Наука

Определена связь медленной ходьбы и раннего старения мозга

Выяснилось, что темп их ходьбы был связан с биологическим старением мозга, и оказывал влияние на когнитивные способности.
Волга-Медиа 22:09
Общество

Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб

Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Происшествия

Опоздавший на рейс пассажир устроил погром

Пассажир, опоздавший на рейс в аэропорту Шереметьево, устроил погром, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 04:19
Хоккей

НХЛ. Михеев забил и отпасовал, «Торонто» победил «Детройт»

Нападающий "Флориды Пэнтерз" Евгений Дадонов забил один гол и отдал передачу, но его команда по буллитам проиграла "Айлендерс" (2:3), в составе которого 35 сейвов совершил вратарь Семен Варламов.
Вести.Ru 21:59
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Космос

Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата

Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости 15:38
Кино

Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»

В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Piter.tv вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о травме сына

Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва вчера в 05:08
Наука

Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород

Британские ученые под руководством Марка Саймса (Mark Symes) из Университета Глазго провели эксперименты по получению кислорода из вещества поверхности Луны — реголита.
N+1 10 октября в 12:08
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Менеджер Нурмагомедова едва не подрался с экс-чемпионом UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, едва не подрался с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.
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Пуйоль: «Пике говорит то, что думает. Мне ближе стиль лидерства Месси»

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Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
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