В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии. Как сообщает ToDay News Ufa источник в Соцсетях, в Инстаграм актрисы Анастасии Заворотнюк были выложены новые снимки. Впервые за долгое время началось обновление аккаунта.

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