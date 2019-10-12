Шоу-бизнес
ToDay News UfaВ Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии. Как сообщает ToDay News Ufa источник в Соцсетях, в Инстаграм актрисы Анастасии Заворотнюк были выложены новые снимки. Впервые за долгое время началось обновление аккаунта.
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«Любовь обладает исцеляющей силой»: новое заявление семьи Заворотнюк вызвало слезы поклонников
Комсомольская правда04:59
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Кино
В США скончался актёр Роберт Форстер
Форстер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Джеки Браун» Квентина Тарантино в 1998 году.
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
Политика
МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»
НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
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Авто
Нужно ли подзаряжать аккумулятор перед наступающими заморозками?
После нескольких лет эксплуатации автомобильный аккумулятор капризничает.
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Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
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Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Хоккей
Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить в НХЛ
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Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Политика
Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
Армия и оружие
WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Наука
Определена связь медленной ходьбы и раннего старения мозга
Выяснилось, что темп их ходьбы был связан с биологическим старением мозга, и оказывал влияние на когнитивные способности.
Общество
Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб
Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Происшествия
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Пассажир, опоздавший на рейс в аэропорту Шереметьево, устроил погром, передает телеканал Москва 24.
Хоккей
НХЛ. Михеев забил и отпасовал, «Торонто» победил «Детройт»
Нападающий "Флориды Пэнтерз" Евгений Дадонов забил один гол и отдал передачу, но его команда по буллитам проиграла "Айлендерс" (2:3), в составе которого 35 сейвов совершил вратарь Семен Варламов.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Кино
Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Наука
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Британские ученые под руководством Марка Саймса (Mark Symes) из Университета Глазго провели эксперименты по получению кислорода из вещества поверхности Луны — реголита.
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова едва не подрался с экс-чемпионом UFC
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, едва не подрался с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.