Шоу-бизнес
ToDay News UfaВ Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии. Как сообщает ToDay News Ufa источник в Соцсетях, в Инстаграм актрисы Анастасии Заворотнюк были выложены новые снимки. Впервые за долгое время началось обновление аккаунта.
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«Любовь обладает исцеляющей силой»: новое заявление семьи Заворотнюк вызвало слезы поклонников
Комсомольская правда04:59
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Армия и оружие
В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны
В случае серьезного военного конфликта в Европе главной целью российских ракет скорее всего станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря.
Пятый канал 19:58
Наука
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Британские ученые под руководством Марка Саймса (Mark Symes) из Университета Глазго провели эксперименты по получению кислорода из вещества поверхности Луны — реголита.
N+1 10 октября в 12:08
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 7-9 тысяч рублей
Актуальные Новости вчера в 04:09
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК 14:28
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Sportbox.RU 15:35
Происшествия
Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до пяти
Жертвами тайфуна "Хагибис", бушующего на территории Японии, стали пять человек. Еще 11 считаются пропавшими без вести.
Российская газета 20:35
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня 10 октября в 10:36
Шоу-бизнес
Николай Басков заработал на свадьбе Дарьи Клюкиной 3 миллиона рублей
На свадьбе молодоженов был и Дима Билан, который рассказал, что публика была очень довольна ведущим.
ГлобалМСК.ру 07:36
Музыка
На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»
"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:42
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне
Мать Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой из Саратова, рассказала, что её сын — замечательный, добрый и умный человек.
News.ru вчера в 14:43
Наука
В Дании бензиновые автомобили увеличили выбросы углекислого газа
За 2019 год в Дании увеличился объем выбросов углекислого газа из-за того, что датчане стали больше приобретать новые автомобили, работающие на бензине, а не на дизеле.
REGNUM 02:09
Авто
Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Известия вчера в 08:16
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Политика
Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре
В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.
Вести.Ru 17:37
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM 14:02
Спорт
Гимнастка Чусовитина выступит на своей восьмой Олимпиаде
Выступающая за Узбекистан 44-летняя спортивная гимнастка Оксана Чусовитина отправится на Олимпийские игры – 2020 в Токио.
Известия 19:54
Кино
Роль феи-крестной в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
iReactor 01:37
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 10 октября в 20:47
Политика
Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
Российская газета 20:03
Политика
Швеция предлагает ЕС ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.
RT на русском 10 октября в 14:17
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС вчера в 08:32
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
РИА Новости вчера в 03:35
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе канадского клуба гол забил Илья Михеев.
Матч ТВ 21:49
Политика
Владимир Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Вести.Ru 10 октября в 17:34
Происшествия
Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном
В Брянске расследуется убийство местного жителя. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в региональном Следственном комитете.
БрянскToday 11:55
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru 01:32
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11