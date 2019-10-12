В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».

Политика Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Политика РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.

Политика Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Происшествия В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».

Футбол Китайский автохолдинг Great Wall станет спонсором тульского «Арсенала» Документ предполагает, в частности, что Great Wall станет спонсором тульского футбольного клуба «Арсенал».

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Политика Страны на конференции в Стамбуле объединились в борьбе с терроризмом В Стамбуле завершилась Конференция спикеров парламентов по вопросам противодействия терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.

Происшествия На Украине нарисовали граффити с Гитлером возле еврейского поселения «В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — указывается в заявлении.

Авто Минпромторг РФ: на автомобили Aurus собрано свыше 600 предзаказов Дилеры российского бренда Aurus собрали свыше 600 предзаказов на автомобили марки.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Музыка Группа «Кино» выступит спустя 30 лет Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.

Происшествия Подозреваемый назвал причину убийства 9-летней девочки в Саратове Напомним, тело Лизы Киселевой было обнаружено в одном из гаражей сегодня ночью.

Культура Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.

Футбол Матиас Норманн рассказал, что думает о Карпине Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн отметил важность главного тренера команды Валерия Карпина.

Происшествия В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.