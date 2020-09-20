Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22–23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара. Против найма выступают и сами агрегаторы в России и за рубежом, которым невыгоден такой сценарий.

С чего всё началось В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара. Коммерсантъ 18:24