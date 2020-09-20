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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22–23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара. Против найма выступают и сами агрегаторы в России и за рубежом, которым невыгоден такой сценарий.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
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Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

Коммерсантъ18:24
Финансовая газета

Исследование: из-за обязательного найма водителей в таксопарки цены на поездки могут вырасти на 22-23%

Финансовая газета04:47
Фонтанка.Ру

Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат

Фонтанка.Ру04:04
Мойка78

Трудоустройство таксистов может повысить цены на поездки более чем на 20%

Мойка7803:57
АБН

Трудоустройство таксистов может поднять цены на поездки на 20%

АБН05:06

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
РИА Новости04:49
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В России могут подорожать бытовая техника и автомобили

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин сообщил о том, что в стране могут подорожать крупная и мелкая бытовая техника, а также автомобили и те товары, которые Россия импортирует из других стран.
Невские Новости23:05

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54

Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM03:52
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