В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси
Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22–23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара. Против найма выступают и сами агрегаторы в России и за рубежом, которым невыгоден такой сценарий.В источнике
С чего всё началось
В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси
В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
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