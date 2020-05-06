Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии коронавируса. По его словам, болезнь будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 70 процентов населения. "Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна", — заявил Вилер.

В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса

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