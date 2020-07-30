Экономика

РБКРБКВ «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

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«Качество диалога с Rusal после освобождения компании от санкций заметно снизилось», — сказал Батехин. Он также отметил, что действия Rusal мешают планам развития «Норникеля».
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В «Интерросе» Потанина заявили об ухудшении отношений с Rusal Дерипаски в «Норникеле»

Компания14:39

«Интеррос» и «Русал» поспорили о путях развития «Норникеля»

BFM.ru14:07

Мажоритарии «Норникеля» вновь спорят о дивидендах и развитии. Обзор

Интерфакс12:02

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

РБК12:00
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Армия и оружие

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:19
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Шоу-бизнес

Гагарина выложила свежее фото в бикини

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилась ее свежая фотография.
WomanHit.ru 06:06
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Политика

Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам

МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
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Футбол

«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора

Пресс-служба «Химок» сообщила о назначении Сергея Егорова на пост спортивного директора клуба.
Metaratings 07:58
Общество

СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции.
РБК 10:28
61
Кино

По Splinter Cell на Netflix выйдет мультсериал от сценариста «Джона Уика»

Netflix работает над анимационным сериалом по мотивам Splinter Cell, ведущим сценаристом и продюсером которого стал писатель трилогии «Джон Уика» Дерек Колстад.
Игромания.ру 14:14
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
183
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
279
Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
10
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
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Общество

Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

RT на русском 14:17
Шоу-бизнес

Алексей Глызин опроверг сообщения о своей смерти

Певец Алексей Глызин заявил, что не собирается умирать в ближайшее время и тщательно следит за своим здоровьем.
News.ru 03:27
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Авто

Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»

Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций.
ГЛАС.RU 08:56
Экономика

Что ждет россиян в августе 2020 года

Вылететь на самые популярные курорты Турции россияне смогут с 10 августа.
Коммерсантъ 05:39
23
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
1,3K
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
76
Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
13
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news 04:17
1
Политика

Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском 13:54
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
786
Армия и оружие

«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России

РИА Новости 13:20
6
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,6K
Экономика

«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»

Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
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Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» еще на два года

Нападающий ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:36
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