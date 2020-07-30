Экономика
РБКВ «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»
«Качество диалога с Rusal после освобождения компании от санкций заметно снизилось», — сказал Батехин. Он также отметил, что действия Rusal мешают планам развития «Норникеля».
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Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Единоборства
Тони Фергюсон ответил людям, призывающим его завершить карьеру
После поражения Джастину Гетжи техническим нокаутом на UFC 249 многие посоветовали Фергюсону повесить перчатки на гвоздь.
Юфсбет 02:47
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Политика
Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян
Задержанные в Белоруссии граждане России при пересечении границы республики предъявили сотрудникам погранслужбы документы, дающие право на работу в стране.
Известия 14:52
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Политика
Ученые России и США подписали документ о сотрудничестве по COVID-19
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша МакНатт подписали в четверг в формате онлайн протокол о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19.
Интерфакс 13:24
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe 08:12
Здоровье
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Райан отметил, что коронавирус будет еще долгое время мучить людей. Справиться с ним может помочь как раз общий иммунитет.
Evo-rus.com 05:21
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Игры
Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов
Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.
Игромания.ру 13:47
Происшествия
Обвинение запросило 10,5 лет колонии для экс-мэра Оренбурга Арапова
Гособвинение попросило Ленинский районный суд города назначить бывшему мэру Оренбурга Евгению Арапову наказание в виде 10,5 лет колонии по делу о получении взяток.
RT на русском 11:05
Футбол
«Интер» не оставляет попыток переманить Месси
Вести.Ru 14:51
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:36
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Футбол
«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА
Российская газета 13:20
Технологии
Huawei не может использовать платформы Qualcomm, но заплатит ей почти 2 млрд долларов
Как оказалось, Qualcomm и Huawei уладили имевшийся у них спор относительно лицензий.
iXBT.com 10:02
Футбол
«Ахмат» презентовал форму на следующий сезон
Грозненский «Ахмат» представил новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 13:24
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 09:01
Политика
Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
В заявлении участвует также компания PST, немецкая дочка PGNiG — PGNiG Supply & Trading.
РИА Новости 14:54
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Здоровье
В Курской областной больнице назначен главврач
Глава региона отметил, что областная клиническая больница – наше основное лечебное учреждение региона, где трудится много медиков и большая проходимость пациентов: важно обеспечить безопасность, создать достойные условия.
ТРК Сейм (Курск) 10:32
Футбол
Кузяев ведёт переговоры с «Валенсией»
Агент хавбека «Зенита» Далера Кузяев контактирует с руководством «Валенсии» по вопросу потенциального перехода.
Metaratings 12:28
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23