Экономика

РБКРБКВ «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

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«Качество диалога с Rusal после освобождения компании от санкций заметно снизилось», — сказал Батехин. Он также отметил, что действия Rusal мешают планам развития «Норникеля».
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В «Интерросе» Потанина заявили об ухудшении отношений с Rusal Дерипаски в «Норникеле»

Компания14:39

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

РБК12:00

Мажоритарии «Норникеля» вновь спорят о дивидендах и развитии. Обзор

Интерфакс12:02

«Интеррос» и «Русал» поспорили о путях развития «Норникеля»

BFM.ru14:07
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Тони Фергюсон ответил людям, призывающим его завершить карьеру

После поражения Джастину Гетжи техническим нокаутом на UFC 249 многие посоветовали Фергюсону повесить перчатки на гвоздь.
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Политика

Десятки тысяч человек митингуют в Минске в поддержку Тихановской

Городовой 14:53
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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
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Политика

Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян

Задержанные в Белоруссии граждане России при пересечении границы республики предъявили сотрудникам погранслужбы документы, дающие право на работу в стране.
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Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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World Athletics исключит ВФЛА в случае невыплаты штрафа до 15 августа

Газета.Ru 14:46
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В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

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Газета.Ru 12:38
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Политика

Ученые России и США подписали документ о сотрудничестве по COVID-19

Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша МакНатт подписали в четверг в формате онлайн протокол о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19.
Интерфакс 13:24
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe 08:12
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Здоровье

В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса

Райан отметил, что коронавирус будет еще долгое время мучить людей. Справиться с ним может помочь как раз общий иммунитет.
Evo-rus.com 05:21
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов

Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.
Игромания.ру 13:47
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Обвинение запросило 10,5 лет колонии для экс-мэра Оренбурга Арапова

Гособвинение попросило Ленинский районный суд города назначить бывшему мэру Оренбурга Евгению Арапову наказание в виде 10,5 лет колонии по делу о получении взяток.
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Футбол

«Интер» не оставляет попыток переманить Месси

Вести.Ru 14:51
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:36
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
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Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА

Российская газета 13:20
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Huawei не может использовать платформы Qualcomm, но заплатит ей почти 2 млрд долларов

Как оказалось, Qualcomm и Huawei уладили имевшийся у них спор относительно лицензий.
iXBT.com 10:02
Футбол

«Ахмат» презентовал форму на следующий сезон

Грозненский «Ахмат» представил новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 13:24
Космос

Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету

В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
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Политика

Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

В заявлении участвует также компания PST, немецкая дочка PGNiG — PGNiG Supply & Trading.
РИА Новости 14:54
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Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
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Здоровье

В Курской областной больнице назначен главврач

Глава региона отметил, что областная клиническая больница – наше основное лечебное учреждение региона, где трудится много медиков и большая проходимость пациентов: важно обеспечить безопасность, создать достойные условия.
ТРК Сейм (Курск) 10:32
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Кузяев ведёт переговоры с «Валенсией»

Агент хавбека «Зенита» Далера Кузяев контактирует с руководством «Валенсии» по вопросу потенциального перехода.
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Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания

Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
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Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
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