Экономика
РБКВ «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»
«Качество диалога с Rusal после освобождения компании от санкций заметно снизилось», — сказал Батехин. Он также отметил, что действия Rusal мешают планам развития «Норникеля».
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Происшествия
Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды
Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков.
Lenta.ru 15:03
Политика
Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян
Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
В Минпромторге пояснили нововведение, касающееся запрета на ремонт автомобилей с использованных б/у запчастей.
Avtovesti.com 07:35
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру вчера в 06:59
Космос
Объявлены победители открытого конкурса «венероходов» от NASA
Naked Science 02:48
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Общество
В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид 08:58
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о задержании 33 граждан России, большинство из которых были задержаны в санатории под Минском.
RT на русском вчера в 11:43
Происшествия
В Макаровском районе при поисках рыбака обследовано 14 километров берега реки
ТИА Острова вчера в 20:32
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
ГЛАС.RU 00:39
Космос
Курский вуз создает аэрокосмическую академию в Центральной Америке
Члены комиссии по международным отношениям Центральноамериканского парламента выбрали Юго-Западный государственный университет в качестве партнёра для создания аэрокосмической академии.
Курск сегодня 03:42
Экономика
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 17:40
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Футбол
Орлов: сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зениту» придётся продать Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси, если клуб захочет купить новых игроков.
Чемпионат 16:49
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
Армия и оружие
Американский контингент в Германии уменьшится на треть
Министр обороны США Марк Эспер объявил о планах по выводу из Германии трети расквартированных там американских войск.
Expert.ru 05:30
Кино
Квентин Тарантино назвал фильмы всех времен
Коммерсантъ FM 28 июля в 04:51
Политика
Зеленский предложил сделать государственным праздником Курбан-байрам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны заняться вопросом о придании государственного статуса некоторым религиозным праздникам.
Известия 17:40