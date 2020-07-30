Экономика

РБКРБКВ «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

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«Качество диалога с Rusal после освобождения компании от санкций заметно снизилось», — сказал Батехин. Он также отметил, что действия Rusal мешают планам развития «Норникеля».
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В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»

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В «Интерросе» Потанина заявили об ухудшении отношений с Rusal Дерипаски в «Норникеле»

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Интерфакс12:02

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

РБК12:00
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Объявлены победители открытого конкурса «венероходов» от NASA

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Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

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Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

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