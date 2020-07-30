Экономика
РБКВ «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»
Отношения между акционерами ГМК «Норникель» ухудшились, контролирующий около 28% в капитале компании Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров.
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Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
РИА Новости 06:25
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
Политика
Главная соперница Лукашенко высказалась об отношениях с Россией
Главная соперница действующего президента Александра Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия должны выстраивать дружеские и взаимовыгодные отношения.
Lenta.ru 08:44
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru вчера в 12:51
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Кино
«Магомаев» вошел в топ-5 любимых сериалов россиян в 2020 году
Топ самых популярных зарубежных сериалов выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон) и «Миллиарды» (5 сезон).
Вестник Кавказа 05:33
Политика
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Армия и оружие
Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем
27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
Памфилова заявила, что ЦИК не проверял гражданство депутатов Госдумы
Никто из нынешних депутатов Госдумы на момент регистрации кандидатами в 2016 году не имел второго гражданства, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Pravda.Ru 11:57
Общество
Ученые назвали главную угрозу для человечества
Ученые назвали главной угрозой для существования человечества загрязнение воздуха, которое гораздо опаснее, чем коронавирус, СПИД, туберкулез и другие заболевания.
Anews 13:06
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Здоровье
Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы
Будущее России. Национальные проекты 04:06
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
RuNews24.ru 10:51
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века.
Москва 24 12:29
Политика
Экс-кандидат в президенты США умер от последствий коронавируса
Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Херман Кейн скончался от осложнений после заражения коронавирусом, сообщил в четверг представитель политика Дэн Калабрезе.
Интерфакс 12:28
Футбол
Широков порекомендовал Кокорину не переходить в «Спартак»
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Роман Широков порекомендовал нападающему Александру Кокорину не переходить в московский "Спартак".
Газета.Ru 12:53
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Гаджеты
Xiaomi представила Mi Smart Band 5 в России
Xiaomi продала более 100 миллионов трекеров по всему миру, в мае этого года компания улучшила Mi Smart Band 4 и добавила туда оплату по NFC.
ITZine.ru 12:22
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера дать признательные показания
Михаил Ефремов имеет полное право признать вину и отказаться от нее «по тысяче раз в день».
MOS.news 10:30
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16