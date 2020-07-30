Экономика

РБКРБКВ «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

11 фото
Отношения между акционерами ГМК «Норникель» ухудшились, контролирующий около 28% в капитале компании Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мажоритарии «Норникеля» вновь спорят о дивидендах и развитии. Обзор

Интерфакс12:02

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

РБК12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:13, Ашберн
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

РИА Новости 06:25
1,3K
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
18
Религия

Папа Римский впервые назначил епископом священника из России

Lenta.ru 12:03
Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
82
Политика

Главная соперница Лукашенко высказалась об отношениях с Россией

Главная соперница действующего президента Александра Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия должны выстраивать дружеские и взаимовыгодные отношения.
Lenta.ru 08:44
Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
64
Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru вчера в 12:51
131
Футбол

Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Кино

«Магомаев» вошел в топ-5 любимых сериалов россиян в 2020 году

Топ самых популярных зарубежных сериалов выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон) и «Миллиарды» (5 сезон).
Вестник Кавказа 05:33
114
Политика

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
52
Армия и оружие

Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем

27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
181
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
682
Политика

Памфилова заявила, что ЦИК не проверял гражданство депутатов Госдумы

Никто из нынешних депутатов Госдумы на момент регистрации кандидатами в 2016 году не имел второго гражданства, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Pravda.Ru 11:57
142
Общество

Ученые назвали главную угрозу для человечества

Ученые назвали главной угрозой для существования человечества загрязнение воздуха, которое гораздо опаснее, чем коронавирус, СПИД, туберкулез и другие заболевания.
Anews 13:06
2
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
252
Здоровье

Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы

Будущее России. Национальные проекты 04:06
9
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
151
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70

RuNews24.ru 10:51
7
Культура

«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века.
Москва 24 12:29
52
Политика

Экс-кандидат в президенты США умер от последствий коронавируса

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Херман Кейн скончался от осложнений после заражения коронавирусом, сообщил в четверг представитель политика Дэн Калабрезе.
Интерфакс 12:28
Футбол

Широков порекомендовал Кокорину не переходить в «Спартак»

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Роман Широков порекомендовал нападающему Александру Кокорину не переходить в московский "Спартак".
Газета.Ru 12:53
Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
1
Здоровье

Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
201
Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Гаджеты

Xiaomi представила Mi Smart Band 5 в России

Xiaomi продала более 100 миллионов трекеров по всему миру, в мае этого года компания улучшила Mi Smart Band 4 и добавила туда оплату по NFC.
ITZine.ru 12:22
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера дать признательные показания

Михаил Ефремов имеет полное право признать вину и отказаться от нее «по тысяче раз в день».
MOS.news 10:30
54
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
348
Путешествия

Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции

Ruposters.ru 10:21
70
Энергетика

Польша рекордно заработала на «Газпроме»

Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
2
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное