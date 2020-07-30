Экономика
КоммерсантъВ «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»
Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Происшествия
Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 09:21
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском 16:22
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Футбол
«Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS, сообщают СМИ
"Манчестер Сити" давал ложные показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об исключении команды из еврокубков, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Газета.Ru 17:50
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Здоровье
Врач назвал самые первые признаки онкологии
Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
Политика
Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян
Киев ведёт консультации с Минском по поводу задержанных в Белоруссии 33 россиян, сообщили в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 13:22
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Здоровье
Вячеслав Битаров провёл заседание Проектного офиса
Провёл его глава Вячеслав Битаров.
Осетия-Ирыстон 14:22
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 09:01
Кино
Появились первые кадры приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
В Сети появились первые кадры из сериала «Сестра Рэтчед», приквела «Пролетая над гнездом кукушки».
Культуромания 08:43
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Армия и оружие
На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»
Ранее стало известно, что российские разработчики намерены добавить систему искусственного интеллекта в управление ЗРПК «Панцирь-С1».
Shraibikus News вчера в 11:21
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru вчера в 06:08
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших наушников
Evo-rus.com 08:25
Политика
Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Экономика
Налоговая отсудила у «Курилгео» полмиллиарда
Компания "Курилгео", занятая добычей золота на острове Урупе, не сумела доказать в судах отсутствие махинаций с налогами более чем на полмиллиарда рублей.
Сахалин.Инфо 17:47
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург 06:03
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ вчера в 02:49
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59