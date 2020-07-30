Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»

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Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
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