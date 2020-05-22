Коронавирус
РИА НовостиВ «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов. Стоимость исследования составляет 950 рублей, взятие биоматериала - от 200 до 300 рублей в зависимости от города. Срок исполнения - до 3 рабочих дней.
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с чего всё началось
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.РИА Новости01:06
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Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем.
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США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу
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Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги
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Коммерсантъ вчера в 11:59
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Общество
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По словам Собянина, ситуацию с пандемией удалось стабилизировать, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в столице удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Происшествия
В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома
Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
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Общество
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Известия вчера в 07:26
Общество
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Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили огневые точки силовиков, которые обстреливали территорию ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции.
РИА Новости 04:35
Армия и оружие
В небе Ливии появились российские истребители из Сирии
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Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
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RT на русском 04:47
Происшествия
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Lenta.ru вчера в 12:40
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
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News.ru 08:01
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк.
Вести.Ru 04:30
Общество
Съёмки «Аватара» возобновятся на следующей неделе
RT на русском 03:12
Общество
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска
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Емельянов был назначен главным тренером команды в декабре 2019 года. На этом посту он сменил Владимира Федотова, который возглавил «Сочи».
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Политика
Зюганову запретили въезд на Украину
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Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались две долгожительницы
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