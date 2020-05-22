Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов. Стоимость исследования составляет 950 рублей, взятие биоматериала - от 200 до 300 рублей в зависимости от города. Срок исполнения - до 3 рабочих дней.
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с чего всё началось

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости01:06

Подробнее о событии

В «Инвитро» сообщили о наличии антител к коронавирусу у 14% сдавших анализ

Интерфакс05:22

Коронавирусом переболели 14% сдавших тест россиян

Коммерсантъ04:38

«Инвитро» обнаружила антитела к COVID у каждого седьмого из сдавших тест

РБК02:49

Лаборатория «Инвитро» раскрыла результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Lenta.ru03:23

Коронавирусом могли переболеть до 14% россиян

Forbes02:13

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

ТАСС01:18

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

РИА Новости01:06
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1,1K
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,5K
Происшествия

Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане

Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем.
Lenta.ru 07:31
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Lenta.ru 08:20
Общество

Более половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Больше половины предприятий малого и среднего бизнеса назвали «катастрофой» и «кризисом» то положение, в котором они оказались из-за пандемии.
Компания 03:09
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Происшествия

На Украине мужчина застрелил семь человек из охотничьего ружья

РБК 05:07
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Политика

США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.
Газета.Ru 07:54
Общество

Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги.
Городовой вчера в 06:14
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Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
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Футбол

Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги

Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очко в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Политика

Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе

Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ вчера в 11:59
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Экономика

ЦБ допустил расширение условий по «каникулам» для автокредитов

Банк России допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам.
Известия 07:36
Общество

Собянин: худшего сценария с коронавирусом в Москве удалось избежать

По словам Собянина, ситуацию с пандемией удалось стабилизировать, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в столице удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
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Биатлон

Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии

Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Происшествия

В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома

Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
Общество

Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия вчера в 07:26
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили огневые точки силовиков, которые обстреливали территорию ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции.
РИА Новости 04:35
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Армия и оружие

В небе Ливии появились российские истребители из Сирии

В Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии.
Национальная служба новостей 04:32
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Финансы

Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
Коммерсантъ 06:59
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Общество

На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
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Общество

Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
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Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк.
Вести.Ru 04:30
5
Общество

Съёмки «Аватара» возобновятся на следующей неделе

RT на русском 03:12
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Общество

В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
Российская газета вчера в 13:10
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Футбол

Емельянов покинет пост главного тренера «Оренбурга»

Емельянов был назначен главным тренером команды в декабре 2019 года. На этом посту он сменил Владимира Федотова, который возглавил «Сочи».
Матч ТВ 06:23
Политика

Зюганову запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины в течение последнего месяца запретила въезд на территорию страны 41 иностранцу, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и российскому продюсеру Максиму Фадееву, сообщает пресс-центр СБУ.
Интерфакс 07:38
Здоровье

В Саратовской области от коронавируса скончались две долгожительницы

В Саратовской области за сутки выявили 84 новых случая коронавируса, выписали 60 пациентов, скончались два человека, сообщил на брифинге в региональном минздраве первый замминистра Станислав Шувалов.
FreeNews-Volga 05:20
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