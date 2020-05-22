Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

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