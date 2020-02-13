Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

Как сообщили в Пентагоне, удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты считают погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. После этого Тегеран подверг ракетному обстрелу американскую военную базу в Ираке.
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В Ираке военные обнаружили установку, которая нанесла удар по базе США

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RT на русскомвчера в 13:31

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

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В Ираке ракетами обстреляна военная база США

Российская газетавчера в 13:24
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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