Армия и оружие
РИА НовостиВ Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
Как сообщили в Пентагоне, удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты считают погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. После этого Тегеран подверг ракетному обстрелу американскую военную базу в Ираке.
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Политика
Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
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В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца
В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом.
Экономика
Мишустин признал дороговизну ипотеки для россиян
Напомним, президент России Владимир Путин предлагал в рамках реализации нацпроектов снизить до 8% среднюю ставку по ипотеке к 2024 году.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Политика
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
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Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet
Новинку планируется поставлять на другие рынки, а сборка будет налажена в Индии.
Финансы
Незаконное обналичивание в России в 2019 году снизилось вдвое
Объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза, незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Здоровье
Власти Хубэя назвали причину роста числа погибших от коронавируса
Число заболевших новым видом коронавируса в китайской провинции Хубэй резко подскочило.
Кино
Роберта Паттинсона впервые показали в образе Бэтмена
Музыка
Букмекеры пророчат России второе место на «Евровидении-2020»
Букмекеры предсказали Италию Согласно представленным результатам, участник от России займет второе место на "Евровидении".
Происшествия
В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке
Прокурор Берёзовского района Красноярского края подозревается в получении взятки, он задержан.
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Экономика
Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%
Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Наука
В ДНК западных африканцев обнаружили гены неизвестного гоминида
В геноме жителей Западной Африки найдены участки, свидетельствующие о близком знакомстве с неизвестным пока видом человека, получившим название «призрачного».
Здоровье
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Политика
Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17
"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", — отреагировал на запрос из Москвы по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Футбол
В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.