Как сообщили в Пентагоне, удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты считают погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. После этого Тегеран подверг ракетному обстрелу американскую военную базу в Ираке.

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

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