Армия и оружие
ТАССВ Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу
Несколько ракет были выпущены в пятницу по военной базе рядом с городом Киркук на севере Ирака, где размещается контингент США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракскую армию.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
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В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
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Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
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В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о том, что в нашей стране утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ).
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Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
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Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.