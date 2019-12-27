Армия и оружие

ТАССТАССВ Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

Несколько ракет были выпущены в пятницу по военной базе рядом с городом Киркук на севере Ирака, где размещается контингент США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракскую армию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Американский контрактник погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

ТАСС19:24

Пентагон подтвердил гибель одного гражданского на военной базе в Ираке

РИА Новости18:30

Контрактник из США погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

REGNUM18:50

Американец погиб при обстреле базы США в Ираке

Российская газета18:10

База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

Взгляд.ру15:20

Гражданин США погиб при обстреле военной базы в Ираке

RT на русском18:24

В Ираке при ракетном обстреле военной базы погиб американский контрактник

РБК19:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия

В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

Росбалт 03:15
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Экономика

Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
РБК 11:05
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Наука

Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц

EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.
N+1 11:00
Происшествия

В России школьница умерла после сдачи норм ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске 17-летняя школьница умерла в местном дворце водного спорта «Дельфин», где она сдавала нормы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») в бассейне.
Lenta.ru 03:51
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука 05:19
Происшествия

В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека

Два человека погибли, еще 15 пострадали при съезде рейсового автобуса Москва - Тбилиси в кювет в Становлянском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 11:45
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Футболист присоединится к итальянскому клубу в январе. Златан Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012.
Вести.Ru 14:16
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»

RuNews24.ru вчера в 18:54
Общество

Представлен демографический прогноз России на 16 лет

Численность населения в России к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек.
Lenta.ru вчера в 19:09
Армия и оружие

Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk совершил полет у границ Крымского полуострова.
Российская газета 22:32
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости 09:54
Происшествия

После крушения вертолёта на Гавайях найдены тела шести погибших

REGNUM 22:32
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

РБК 22:47
Армия и оружие

Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.
РИА Новости 21:00
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счет гол и две результативные передачи, став героем поединка.
Газета.Ru 22:23
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Происшествия

Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов

Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Газета.Ru 11:20
Политика

Брюссель осудил санкции США против «Северного потока-2»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вслед за политиками Германии решилась раскритиковать санкции США против европейских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Ридус 14:53
Технологии

В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о том, что в нашей стране утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ).
3DNews 25 декабря в 10:27
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel

Peterburg2.ru 12:13
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Авто

В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet

Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
За рулем Кубань вчера в 13:20
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ

RuNews24.ru 15:46
Происшествия

В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

Вести.Ru 21:56
Политика

На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
RT на русском 21:49
Главное