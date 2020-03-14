Армия и оружие
Российская газетаВ Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу
Военная база Таджи на севере Багдада, где дислоцируются американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу спустя лишь несколько дней. По объекту были выпущены около десяти реактивных снарядов типа "Катюша".
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Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Футбол
«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничью в крестики-нолики
«Саутгемптон» и «Манчестер Сити» сыграли в «Твиттере» в крестики-нолики во время паузы в английской Премьер-лиге по причине пандемии коронавируса.
Гаджеты
Der8auer рассказал о пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen
Источник изображения: YouTube, Der8auer После длительного молчания по поводу собственных разработок немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung) анонсировал специальные наборы креплений Ryzen 3000 OC Bracket Mounts, которые призваны улучшить условия отвода тепла при разгоне 7-нм процессоров AMD семейства Matisse с использованием систем жидкостного охлаждения.
Политика
Закон о поправке в Конституцию поступил в Конституционный суд РФ
Закон о поправке к Конституции РФ поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС) РФ, сообщает его пресс-служба.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой
Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Футбол
Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом
Как сообщают СМИ, «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии, даже если сезон не будет доигран.
Экономика
Силуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Футбол
Серия А может возобновиться в мае
Итальянская Серия А может возобновиться 3 мая после приостановки соревнований из-за эпидемии коронавируса в стране.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры
Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране.
Общество
Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев
Калининградские власти призывают руководство гостиниц сообщать о бронировании номеров гражданами стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Здоровье
Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Специалистами диетологами определены и названы семь часто употребляемых в пищу продуктов, которых нужно избегать при возникших проблемах с опорожнением кишечника.
Общество
Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Религия
РПЦ не отменит богослужения даже в случае распространения коронавируса
Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса COVID-19, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Общество
Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине
Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов
5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Гаджеты
Чипсет Intel H110 и слоты PCI и ISA удалось разместить на одной материнской плате
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.