Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу

Военная база Таджи на севере Багдада, где дислоцируются американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу спустя лишь несколько дней. По объекту были выпущены около десяти реактивных снарядов типа "Катюша".
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

В результате обстрела базы коалиции в Ираке ранены трое военных

РИА Новости09:07

Пентагон: военнослужащие США получили серьезные ранения при обстреле базы в Ираке

ТАСС18:08

Американская коалиция и армия Ирака прокомментировали атаку на базу Таджи

Вести.Ru09:34

Военные США серьезно пострадали при ракетном ударе по базе в Ираке

РЕН ТВ18:16

Неизвестные нанесли удар по базе с войсками США в Ираке

Lenta.ru07:17

Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Газета.Ru05:12

Больше десяти ракет упали на территорию военной базы США в Ираке

Взгляд.ру04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:22, Ашберн
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Происшествия

В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
РИА Новости 15:26
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1

В матче 22-го тура Премьер-лиги "сине-бело-голубые" не оставили никаких шансов "Уралу" - 7:1.
Российская газета 11:39
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Здоровье

Кадыров посоветовал не бояться коронавируса

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать из-за нового коронавируса и укреплять свой иммунитет.
РИА Новости 15:58
Авто

Партию Ford Mustang Mach-E почти раскупили

Ford Mustang Mach-E оснащается силовой установкой, форсированной до 255 или 322 лошадиных сил.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:13
Общество

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Клопс вчера в 13:18
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Политика

США включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
РИА Новости 12:08
Шоу-бизнес

Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца

Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
StarHit.ru 04:00
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Технологии

Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10

Компания Microsoft создала и в экстренном порядке выпустила обновление для Windows 10.
Piter.tv 15:26
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
РБК 10:01
Футбол

Ещё у двух игроков «Сампдории» выявлен коронавирус

Ещё у двух футболистов «Сампдории» тест на коронавирус дал положительный результат.
Евро-футбол.ру 15:20
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США начал замену подствольных гранатомётов

Корпус морской пехоты США приступил к замене подствольных гранатометов М203 на новые М320.
Военное дело 12:14
Здоровье

В течение 37 дней заразными остаются носители коронавируса

Выводы ученых говорят о том, что локализовать эпидемию будет сложнее, чем это представлялось ранее.
Цензуры.Нет вчера в 03:38
Здоровье

Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты

Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Газета.Ru 18:08
Музыка

Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной

Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
АиФ Тверь вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Поклонники назвали кощунством праздник Волочковой с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова вызвала негодование поклонников, выложив видео с сюрпризом в виде сухого льда.
Народные новости 21:13
Происшествия

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций

Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
RT на русском вчера в 09:05
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Политика

Песков: Путин не планирует в ближайшее время зарубежные поездки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные поездки.
RT на русском 12:03
Недвижимость

Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости

На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
IrkutskMedia 12 марта в 16:30
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости вчера в 19:02
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное