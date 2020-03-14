Армия и оружие
Российская газетаВ Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу
Военная база Таджи на севере Багдада, где дислоцируются американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу спустя лишь несколько дней. По объекту были выпущены около десяти реактивных снарядов типа "Катюша".
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Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Музыка
Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»
Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1
В матче 22-го тура Премьер-лиги "сине-бело-голубые" не оставили никаких шансов "Уралу" - 7:1.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Здоровье
Кадыров посоветовал не бояться коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать из-за нового коронавируса и укреплять свой иммунитет.
Авто
Партию Ford Mustang Mach-E почти раскупили
Ford Mustang Mach-E оснащается силовой установкой, форсированной до 255 или 322 лошадиных сил.
Общество
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Политика
США включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Шоу-бизнес
Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Технологии
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10
Компания Microsoft создала и в экстренном порядке выпустила обновление для Windows 10.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Футбол
Ещё у двух игроков «Сампдории» выявлен коронавирус
Ещё у двух футболистов «Сампдории» тест на коронавирус дал положительный результат.
Армия и оружие
Корпус морской пехоты США начал замену подствольных гранатомётов
Корпус морской пехоты США приступил к замене подствольных гранатометов М203 на новые М320.
Здоровье
В течение 37 дней заразными остаются носители коронавируса
Выводы ученых говорят о том, что локализовать эпидемию будет сложнее, чем это представлялось ранее.
Здоровье
Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты
Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Шоу-бизнес
Поклонники назвали кощунством праздник Волочковой с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова вызвала негодование поклонников, выложив видео с сюрпризом в виде сухого льда.
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций
Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Политика
Песков: Путин не планирует в ближайшее время зарубежные поездки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные поездки.
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.