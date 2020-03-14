Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу

Военная база Таджи на севере Багдада, где дислоцируются американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу спустя лишь несколько дней. По объекту были выпущены около десяти реактивных снарядов типа "Катюша".
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