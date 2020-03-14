Армия и оружие
Российская газетаВ Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу
Военная база Таджи на севере Багдада, где дислоцируются американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу спустя лишь несколько дней. По объекту были выпущены около десяти реактивных снарядов типа "Катюша".
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Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани
Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
Здоровье
В Башкирии еще двое госпитализированы с симптомами коронавируса
Двух жителей Кумертау, вернувшихся из Италии, разместили в боксах городской инфекционной больницы.
Общество
Жена Семака вместе с детьми ушла на карантин
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
Армия и оружие
В Москве наградили отличившихся сотрудников Росгвардии
По ее данным 13 марта в Москве завершила работу итоговая коллегия Росгвардии, в мероприятиях которой участвовал руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии.
Политика
Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Политика
Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года
Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно, передают «Ведомости».
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали не нужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни для Саудовской Аравии, ни для США, подчеркнул Костин.
Гаджеты
Huawei не выпустит радикально новый процессор до августа
Сегодня инсайдеры сообщили, что Huawei не выпустит радикально новый процессор до августа.
Хоккей
КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разместила заявление по поводу пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации .
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Футбол
«Рубин» одержал первую победу при Слуцком, обыграв «Арсенал»
Политика
США внесли в черный список две российские компании
Министерство торговли США запретило американским фирмам осуществлять экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Общество
Омичка, живущая в Испании, рассказала про карантин в стране: закрывают целые города
Омичка, которая уже много лет живёт в Барселоне (Испания), рассказала "Омск Здесь", как местные жители переживают карантин, введённый в стране с 12 марта из-за коронавируса.
Культура
Питер Джексон покажет миру документальный фильм о The Beatles
Режиссер Питер Джексон представит новый документальный фильм о британской группе The Beatles, в который войдут несколько архивных материалов группы.
Происшествия
В пруду Сосновки утонул владелец транспортной компании
Фонтанка ру сообщает, что тело принадлежит 52-летнему петербургскому совладельцу транспортной компании ЗАО "Мидас".
Общество
Россиянам рекомендуют дезинфицировать телефоны из-за коронавируса
По мнению экспертов, дезинфекция телефонов должна помочь избежать распространения коронавируса, поскольку телефон может оказаться переносчиком возбудителей инфекции.
Армия и оружие
Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом
Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.
Игры
Лучшая версия – смотрим на первый скриншот Horizon: Zero Dawn для РС
Horizon: Zero Dawn для РС получит поддержку сверхширокоформатных мониторов. Именно в таком формате представлен скриншот.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 175 человек
Как сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, общее число жертв приближается полутора тысячам.
Армия и оружие
Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война
Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
Футбол
Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля
Второй кассационный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осуждённым за хулиганство.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.