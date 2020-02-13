Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВ Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база

Используемая США военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Аль Арабия». По базе ударила ракета типа «Катюша». По информации Reuters, в результате атаки никто не погиб.
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В Ираке военные обнаружили установку, которая нанесла удар по базе США

РЕН ТВвчера в 15:12

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

РБКвчера в 14:12

Sky News: по военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Газета.Ruвчера в 13:30

СМИ: используемая США иракская военная база в Киркуке подверглась ракетной атаке

ТАССвчера в 13:56

Американская военная база в Ираке подверглась ракетному удару

RT на русскомвчера в 13:31

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

РИА Новостивчера в 16:06

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

Российская газетавчера в 13:24
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
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Ученые разработали технологию, которая повысит приживаемость саженцев-микроклонов деревьев и поможет восстановить пострадавшие от пожаров леса.
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Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
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REGNUM вчера в 12:33
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Участники телешоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица в эфире программы "Вечерний Ургант" поделились историями о драках, происходящих внутри коллектива, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
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Умер спасший Краков легендарный разведчик Алексей Ботян

Национальная служба новостей вчера в 00:59
Происшествия

В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая

Супруга и дочь гражданина Китая, перенесшего коронавирус, выписаны из стационара в Чите, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Забайкальского края.
РБК 00:45
Общество

В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Коммерсантъ вчера в 20:59
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Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов впервые рассказал, с какими трудностями сталкивается корпорация при разработке внутрифюзеляжных ракет для Су-57.
РИА Новости 01:16
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
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Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
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Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену

«Суд назначил Прозорову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 07:49
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Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
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Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
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Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 12 февраля в 02:28
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
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СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, говорится в пресс-релизе ведомства.
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Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в Instagram

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По Дамаску нанесен ракетный удар

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News.ru вчера в 06:44
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Взносы на капремонт в России за год выросли на 6-10%

В пятницу, 14 февраля, стало известно, что за 2019 год взносы на капитальный ремонт в России выросли в среднем на 6-10%.
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Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски

ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
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Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi начала сегодня в Китае розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
iXBT.com вчера в 21:00
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