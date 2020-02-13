Используемая США военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Аль Арабия». По базе ударила ракета типа «Катюша». По информации Reuters, в результате атаки никто не погиб.

Наука Клоны деревьев помогут восстановить леса Ученые разработали технологию, которая повысит приживаемость саженцев-микроклонов деревьев и поможет восстановить пострадавшие от пожаров леса.

Общество В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.

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Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Биатлон Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.

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