В иракской Басре неизвестные вооружённые люди убили стрингера-оператора Ruptly Сафаа Гали, который снимал для видеоагентства материалы в регионе, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах. Гали стал автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном ТВ.

с чего всё началось

Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Политика Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Политика США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.

Космос Почему комета Борисова удивила астрономов 11.01.20 В конце декабря межзвездная комета Борисова приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние.

Кино Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов.

Общество Меган Маркл заключила контракт с Disney Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.

Технологии Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.

Здоровье Нижегородский онкоцентр в Новинках начнут строить в 2021 году В Нижегородской области архитектурный совет при департаменте градостроительства одобрил идею создания в поселке Новинки современного онкологического центра, который будет состоять из шести объединенных между собой блоков.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.

Футбол Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.

Общество Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.

Политика В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.