В иракской Басре неизвестные вооружённые люди убили стрингера-оператора Ruptly Сафаа Гали, который снимал для видеоагентства материалы в регионе, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах. Гали стал автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном ТВ.

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Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали. Об этом говорится в заявлении телеканала Russia Today.

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