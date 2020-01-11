Общество

РБКРБКВ Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly

Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали. Об этом говорится в заявлении телеканала Russia Today.
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с чего всё началось

В Ираке убит стрингер Ruptly

В иракской Басре неизвестные вооружённые люди убили стрингера-оператора Ruptly Сафаа Гали, который снимал для видеоагентства материалы в регионе, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах. Гали стал автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном ТВ.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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