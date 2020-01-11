Общество
Москва 24Оператора видеоагентства Ruptly убили в Ираке
В Ираке был убит оператор видеоагентства Ruptly Сааф Гали. Об этом информирует "Газета.ру" со ссылкой на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян. Отмечается, что нападение на стрингера совершили неизвестные, которые были вооружены.
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с чего всё началось
В иракской Басре неизвестные вооружённые люди убили стрингера-оператора Ruptly Сафаа Гали, который снимал для видеоагентства материалы в регионе, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах. Гали стал автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном ТВ.RT на русском10:11
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