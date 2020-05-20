Политика
РЕН ТВВ Ираке заявили о задержании возможного преемника аль-Багдади
Twitter Иракская разведка сообщила о задержании Абделя Насера Кирдаша, одного из влиятельных террористов ИГ *. Как сообщает Sky News Arabia, именно он рассматривался в качестве возможного преемника главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдали.
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с чего всё началось
Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абдалы Кардаша, сообщает агентство INA.Москва 24вчера в 15:52
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Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости вчера в 08:39
Наука
Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук
Evo-rus.com вчера в 02:42
Общество
В новом КоАП предложили ввести наказание для юрлиц за ночной шум
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России ответственность для кафе, ресторанов и строительных объектов, расположенных вблизи жилых домов, за шум в ночное время.
RT на русском вчера в 23:52
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву
Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 22:51
Происшествия
Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево
350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.
Lenta.ru вчера в 17:10
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество
«Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 российских судей
Пятеро, двое из которых уже в отставке, — в Верховном суде, 19 — в областных или краевых судах общей юрисдикции, двое — в военных судах.В докладе «Диссернета» есть примеры нарушений в научных работах.
Snob.ru 19 мая в 13:41
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин снял на видео дефилирующую в модном образе Аллу Пугачеву
Отечественный телеведущий Максим Галкин запечатлел на видео дефилирующую в модном образе Аллу Пугачеву.
Актуальные Новости 00:45
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском вчера в 11:13
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Экономика
Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ
По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество
Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника»
Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:55
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Общество
В Греции готовятся к открытию туристического сезона
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что в стране готовятся к открытию туристического сезона.
Русская Планета 01:39
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Авто
В РФ начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для рынка России.
Тарантас Ньюс вчера в 04:15
Армия и оружие
В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Турецкие блогеры опубликовали в Сети кадры, запечатлевшие обстрел зенитно-ракетного комплекса ударным дроном.
Тульская служба новостей вчера в 11:29
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15