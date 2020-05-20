с чего всё началось

Twitter Иракская разведка сообщила о задержании Абделя Насера Кирдаша, одного из влиятельных террористов ИГ *. Как сообщает Sky News Arabia, именно он рассматривался в качестве возможного преемника главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдали.

В Ираке заявили о задержании возможного преемника аль-Багдади

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Общество Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм. 29

Общество В новом КоАП предложили ввести наказание для юрлиц за ночной шум Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России ответственность для кафе, ресторанов и строительных объектов, расположенных вблизи жилых домов, за шум в ночное время. 4

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 473

Происшествия Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево 350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево. 6

Общество Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. 14

Общество Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии. 6

Шоу-бизнес Самойлова требует половину доходов Джигана после развода Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит». 18

Общество «Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 российских судей Пятеро, двое из которых уже в отставке, — в Верховном суде, 19 — в областных или краевых судах общей юрисдикции, двое — в военных судах.В докладе «Диссернета» есть примеры нарушений в научных работах. 7

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 976

Политика Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 5K

Экономика Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%. 12

Общество Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника» Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post. 22

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 937

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 570