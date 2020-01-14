В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Более подробной информации пока нет.

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

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