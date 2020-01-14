Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Более подробной информации пока нет.
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Иран рассказал об арестах в связи с крушением украинского лайнера

RT на русском03:04

Власти Ирана начали аресты в связи с гибелью украинского Boeing

РБК03:23

Иран заявил об арестах по делу о крушении украинского Boeing

Коммерсантъ03:07

В Иране начались аресты причастных к удару по украинскому Boeing

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В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

РИА Новости02:55

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Lenta.ru02:51

ABC News: в Иране арестованы подозреваемые в причастности к крушению боинга

ИноСМИ03:42
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Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
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Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
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В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона.
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Ученые определили четыре основных типа старения

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В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
RT на русском 04:18
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Авто

АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение

Российская газета 05:02
Политика

Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.
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Энергетика

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Lenta.ru 07:44
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Саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде

Инцидент произошел 6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде.
РЕН ТВ 11 января в 22:37
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В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
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На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
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Британские власти тайно финансировали Reuters в годы холодной войны

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на рассекреченные документы, власти Великобритании в 1960-х и 1970-х годах тайно финансировали информационное агентство Reuters с целью более эффективного противостояния советской пропаганде.
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Шоу-бизнес

Валерия ответила на призыв подписчицы уехать из России навсегда

Певица Валерия находит время не только для частых публикаций в соцсетях, но и для общения с подписчиками.
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Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Цена акции Tesla впервые превысила $500

Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
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«Газпром нефть» готовит закрытый конкурс для застройки Охтинского мыса

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Елена Летучая продемонстрировала аппетитные формы в бикини

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Минобороны России раскрыло главный итог переговоров по Ливии в Москве

Министерство обороны Российской Федерации, комментируя прошедшие накануне в Москве переговоры по мирному урегулированию в Ливии, обратило внимание на то, что ключевым итогом встречи стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня.
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Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
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СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Следственный комитет России предлагает внедрить правовой механизм, пресекающий злоупотребление своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
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Иностранные инвесторы атакуют российский рынок

За первую неделю года иностранные инвесторы вложили в фонды развивающихся рынков почти два миллиарда долларов.
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В России выдан патент на внешний облик гиперкара Bugatti Divo минимальной стоимостью 5 млн долларов.
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В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
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В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
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