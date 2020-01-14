Политика
РИА НовостиВ Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Более подробной информации пока нет.
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Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона.
Наука
Ученые определили четыре основных типа старения
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Политика
Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.
Энергетика
Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины
Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Армия и оружие
Саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде
Инцидент произошел 6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Политика
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
Политика
Британские власти тайно финансировали Reuters в годы холодной войны
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на рассекреченные документы, власти Великобритании в 1960-х и 1970-х годах тайно финансировали информационное агентство Reuters с целью более эффективного противостояния советской пропаганде.
Шоу-бизнес
Валерия ответила на призыв подписчицы уехать из России навсегда
Певица Валерия находит время не только для частых публикаций в соцсетях, но и для общения с подписчиками.
Экономика
Цена акции Tesla впервые превысила $500
Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Шоу-бизнес
Елена Летучая продемонстрировала аппетитные формы в бикини
Подписчики засыпали Летучую комплиментами. Елена поделилась, что ее пышные формы – это отражение переедания в новогодние праздники.
Политика
Минобороны России раскрыло главный итог переговоров по Ливии в Москве
Министерство обороны Российской Федерации, комментируя прошедшие накануне в Москве переговоры по мирному урегулированию в Ливии, обратило внимание на то, что ключевым итогом встречи стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня.
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Происшествия
СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Следственный комитет России предлагает внедрить правовой механизм, пресекающий злоупотребление своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
Экономика
Иностранные инвесторы атакуют российский рынок
За первую неделю года иностранные инвесторы вложили в фонды развивающихся рынков почти два миллиарда долларов.
Авто
В России зарегистрировали Bugatti Divo
В России выдан патент на внешний облик гиперкара Bugatti Divo минимальной стоимостью 5 млн долларов.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Авто
Производство Kia Seltos началось в России
В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.