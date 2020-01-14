Политика
Lenta.ruВ Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили. Число арестованных иранских военных не сообщается, других подробностей о произошедшем также не приводится.
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Происшествия
В Москве погиб испанский журналист Sputnik
В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
Футбол
Президент ФК «Ростов» развеял слухи об уходе Валерия Карпина
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц развеял слухи об уходе главного тренера команды Валерия Карпина.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх
Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Общество
Кудрин: масштаб коррупции не снижается и измеряется триллионами рублей
В России масштаб коррупции не снижается, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Авто
В России стартовало производство Kia Seltos
На калининградском заводе «Автотор» началось производство компактного кроссовера Kia Seltos.
Шоу-бизнес
СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Единоборства
Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Происшествия
В Вологодской области мужчина погиб при взрыве петарды
Как сообщает СК РФ по региону, на автобусной остановке рядом с телом погибшего были найдены остатки разорвавшейся петарды.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Космос
Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю планету
Политика
Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности
В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Политика
Протестующие против продажи земли перекрыли центр Киева
В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах.
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Экономика
Россиянам стали чаще отказывать в кредитах
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Хоккей
Дубль Овечкина принёс победу «Вашингтону»
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Музыка
Последний фестиваль «Старый новый рок» пройдет в Екатеринбурге
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Путешествия
АТОР назвала самые дорогие туры 2019 года
АТОР составила рейтинг самых дорогих путевок, приобретенных путешественниками в прошлом году, сообщает АТОР.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Общество
Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах
Минтранс отказался поддержать предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП), касающееся изменения требований для перевозки животных в самолетах.
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Общество
«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда
Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Общество
Макаревич назвал мразями критиков Горбачева
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.