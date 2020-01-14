Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили. Число арестованных иранских военных не сообщается, других подробностей о произошедшем также не приводится.
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