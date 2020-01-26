Самолет в Иране совершил экстренную посадку после того, как у него в полете загорелся двигатель. Об этом сообщает иранское агентство Mehr. Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня: у воздушного судна, вылетевшего из Горгана на севере страны в Тегеран, произошло возгорание двигателя.

В Иране в полете загорелся пассажирский самолет

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