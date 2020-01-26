Происшествия
BFM.ruВ Иране в полете загорелся пассажирский самолет
Самолет в Иране совершил экстренную посадку после того, как у него в полете загорелся двигатель. Об этом сообщает иранское агентство Mehr. Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня: у воздушного судна, вылетевшего из Горгана на севере страны в Тегеран, произошло возгорание двигателя.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Алена Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала
Известная телеведущая Алёна Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Общество
Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
Происшествия
В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Шоу-бизнес
На операцию в Мюнхен Ивана Телегина сопровождала любовница
Лечение Иван решил проходить в Мюнхене. Отправился он туда не один, а с любовницей, которую обвиняют в разрыве хоккеиста и Пелагеи.
Энергетика
Топливо на АЗС в Белоруссии подорожает
О повышении цен на бензин и дизельное топливо сообщили журналистам в концерне «Белнефтехим».
Политика
Госдума одобрила поправки в Конституцию в первом чтении
23 января 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении президентский законопроект с поправками в Конституцию.
Здоровье
Онколог рассказал о случаях передачи рака от человека к человеку
Онколог Даниил Щепеляев рассказал о редких, но взволновавших ученых, случаях передачи рака от человека к человеку.
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Политика
Зеленский прибыл с визитом в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Погльшу.
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
Компания HMD Global официально объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Общество
В Британии показали монету в честь Brexit
Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
Общество
В США подтвержден четвертый случай заболевания китайским коронавирусом
Подтвержден четвертый случай заболевания в Соединенных Штатах новым коронавирусом 2019-nCoV, заявил департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес штата Калифорния, 26 января сообщает CNN.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Футбол
«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро
По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
Киберспорт
Разработчики Black Mesa рассказали, что они улучшили в ранней версии
Наконец, разработчики заявили, что не будут останавливаться на версии 1.0, а намерены и дальше «полировать» игру.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Космос
«Хаббл» получил удивительный снимок спиральной галактики с перемычкой
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Здоровье
Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин
Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Баскетбол
Леброн Джеймс вышел на третье место в истории НБА по набранным очкам
«Филадельфия» выиграла у «Лейкерс» (108:91) в матче регулярного чемпионата НБА. Форвард «озерников» Леброн Джеймс набрал 29 очков.
Футбол
Иличич забил со штрафного с центра поля
Происшествия
СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда и его коллеги Святослава Понурова, обвинявшихся в растрате.