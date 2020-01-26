Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.

В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

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