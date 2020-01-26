Происшествия

Суть событийСуть событийВ Иране экстренно сел загоревшийся в полете пассажирский самолет

В Иране во время полета загорелся и экстренно сел пассажирский самолет. Обошлось без пострадавших, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 26 января. По данным СМИ, инцидент произошел во второй половине дня.
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СМИ: на борту самолета в Иране возник пожар

ТАСС10:05

В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

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Названы причины экстренной посадки самолета в Иране

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Пассажирский самолет загорелся во время полета в Иране

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Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru10:32

Загоревшийся самолет экстренно сел в Иране

Вести.Ru10:30

Самолет с пассажирами загорелся в воздухе в Иране

Московский Комсомолец10:37
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
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ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 23 января в 23:36
Авто

В продажу поступила обновленная «Нива». Как изменился внедорожник

Автоэксперты рассказали, какие изменения нашли в новой версии отечественного внедорожника.
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Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
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Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Lenta.ru 16:40
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В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей

В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.
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Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости вчера в 19:23
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Общество

Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая

Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Shraibikus News 05:07
Здоровье

Общежитие Байкальского госуниверситета закрыли на карантин

Общежитие №3 Байкальского государственного университета на улице Байкальская в Иркутске закрылось на карантин из-за ОРВИ, сообщили ИА «ИрСити» 25 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
ИрСити вчера в 03:17
Общество

Астролог рассказал, что ждет знаки в Китайском новом году

Китайский новый год отмечают в ночь на 25 января.
Мой Брянск 04:02
Политика

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
Московский Комсомолец 11:16
Энергетика

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
REGNUM 08:18
Единоборства

Бейдер проведет бой с учеником Федора Емельяненко за титул Bellator

On May 9, @RyanBader returns to light heavyweight to defend his title against @VadimNemkov. pic.twitter.com/JaVGIKdAPw — Scott Coker (@ScottCoker) January 26, 2020 26 января 2019 года Бейдер в финале Гран-при тяжеловесов Bellator нокаутировал Федора Емельяненко, учеником которого являтся Немков.
Спорт-Экспресс вчера в 23:19
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
Кино

Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»

Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
Известия 16:46
Экономика

Эксперты: Китай занимает второе место после США по объему продаж оружия в мире

Китай находится на втором после США месте в мире по объему производства вооружений и их продаж.
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Происшествия

В Курске под лёд провалились и утонули две маленькие девочки

В Курске по тонкому льду на реке Сейм гуляли две девочки и в итоге провалились в воду.
Регион online 10:58
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Газета.Ru 14:16
Происшествия

Из-за ливней в Бразилии погибли 30 человек

Три десятка человек погибли из-за сильных ливней в бразильском штате Минас-Жейрас, сообщает местное управление гражданской обороны.
Политическая Экспертиза 02:59
Футбол

Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту

Нападающий парижского клуба Неймар посвятил забитый мяч легендарному баскетболисту. Neymar with an incredible gesture.
Metaratings 16:29
Политика

Дипломаты РФ, объявленные персонами нон грата, покинули Болгарию

Российские дипломаты, которых 24 января объявили в Болгарии персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну.
РЕН ТВ 11:53
Футбол

«Реал» обыграл «Вальядолид» и вышел в лидеры чемпионата Испании

Мадридский "Реал" обыграл "Вальядолид" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 17:10
Здоровье

40 «земских докторов» в Приамурье получат по 2 млн рублей

30 врачей и 10 фельдшеров отправятся работать в села Приамурья по программе «Земский доктор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 23 января в 21:50
Футбол

Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Евро-футбол.ру вчера в 14:43
Происшествия

В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
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Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Шоу-бизнес

Тихоня Рэгланд: почему британцы уверены, что мама Меган Маркл склонила Сассексов к переезду

Многие были уверены, что после переезда в Великобританию герцогиня Сассекская перевезет свою мать к себе, однако Дория отвергла эту возможность и осталась дома, в Америке.
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Здоровье

Перечислены самые вредные продукты для людей с диабетом

В список худших продуктов питания для людей с сахарным диабетом попали те, которые насыщены плотным жиром и быстрыми углеводами.
Волга-Медиа 23 января в 21:37
Происшествия

Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

РИА Новости 06:22
Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
News.ru вчера в 19:49
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