Происшествия
Суть событийВ Иране экстренно сел загоревшийся в полете пассажирский самолет
В Иране во время полета загорелся и экстренно сел пассажирский самолет. Обошлось без пострадавших, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 26 января. По данным СМИ, инцидент произошел во второй половине дня.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Авто
В продажу поступила обновленная «Нива». Как изменился внедорожник
Автоэксперты рассказали, какие изменения нашли в новой версии отечественного внедорожника.
Баскетбол
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта
Авто
В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая
Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Здоровье
Общежитие Байкальского госуниверситета закрыли на карантин
Общежитие №3 Байкальского государственного университета на улице Байкальская в Иркутске закрылось на карантин из-за ОРВИ, сообщили ИА «ИрСити» 25 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Общество
Астролог рассказал, что ждет знаки в Китайском новом году
Китайский новый год отмечают в ночь на 25 января.
Политика
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Единоборства
Бейдер проведет бой с учеником Федора Емельяненко за титул Bellator
On May 9, @RyanBader returns to light heavyweight to defend his title against @VadimNemkov. pic.twitter.com/JaVGIKdAPw — Scott Coker (@ScottCoker) January 26, 2020 26 января 2019 года Бейдер в финале Гран-при тяжеловесов Bellator нокаутировал Федора Емельяненко, учеником которого являтся Немков.
Биатлон
Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Кино
Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»
Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
Экономика
Эксперты: Китай занимает второе место после США по объему продаж оружия в мире
Китай находится на втором после США месте в мире по объему производства вооружений и их продаж.
Происшествия
В Курске под лёд провалились и утонули две маленькие девочки
В Курске по тонкому льду на реке Сейм гуляли две девочки и в итоге провалились в воду.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Происшествия
Из-за ливней в Бразилии погибли 30 человек
Три десятка человек погибли из-за сильных ливней в бразильском штате Минас-Жейрас, сообщает местное управление гражданской обороны.
Футбол
Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту
Нападающий парижского клуба Неймар посвятил забитый мяч легендарному баскетболисту. Neymar with an incredible gesture.
Политика
Дипломаты РФ, объявленные персонами нон грата, покинули Болгарию
Российские дипломаты, которых 24 января объявили в Болгарии персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну.
Футбол
«Реал» обыграл «Вальядолид» и вышел в лидеры чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыграл "Вальядолид" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Здоровье
40 «земских докторов» в Приамурье получат по 2 млн рублей
30 врачей и 10 фельдшеров отправятся работать в села Приамурья по программе «Земский доктор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Футбол
Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Происшествия
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
Шоу-бизнес
Тихоня Рэгланд: почему британцы уверены, что мама Меган Маркл склонила Сассексов к переезду
Многие были уверены, что после переезда в Великобританию герцогиня Сассекская перевезет свою мать к себе, однако Дория отвергла эту возможность и осталась дома, в Америке.
Здоровье
Перечислены самые вредные продукты для людей с диабетом
В список худших продуктов питания для людей с сахарным диабетом попали те, которые насыщены плотным жиром и быстрыми углеводами.
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде
В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.