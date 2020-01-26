Происшествия

Суть событийСуть событийВ Иране экстренно сел загоревшийся в полете пассажирский самолет

В Иране во время полета загорелся и экстренно сел пассажирский самолет. Обошлось без пострадавших, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 26 января. По данным СМИ, инцидент произошел во второй половине дня.
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СМИ: на борту самолета в Иране возник пожар

ТАСС10:05

В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

РИА Новости10:10

Названы причины экстренной посадки самолета в Иране

Lenta.ru14:30

Пассажирский самолет загорелся во время полета в Иране

REGNUM12:06

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru10:32

Загоревшийся самолет экстренно сел в Иране

Вести.Ru10:30

Самолет с пассажирами загорелся в воздухе в Иране

Московский Комсомолец10:37
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США

РБК 15:42
Происшествия

Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
RT на русском 14:43
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 07:48
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Армия и оружие

На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты

Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
РИА Новости 16:16
Футбол

«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина

На что 48-летний Слуцкий ответил в комментариях Instagram: «Сава, но если спалил, то можно было бы и не выкладывать».
Спорт-Экспресс 10:55
Шоу-бизнес

Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы

Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
News.ru вчера в 00:40
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Единоборства

Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166

В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Матч ТВ вчера в 22:58
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 14:57
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Авто

Новый Volvo XC90 получит электрическую версию

Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
32CARS.ru вчера в 02:40
Здоровье

Уральские учёные предложили испытать препарат против коронавируса

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) предложили испытать препарат «Триазавирин», разработанный на Урале, для определения его действия на коронавирус.
News.ru 23 января в 14:49
Шоу-бизнес

Одинокая Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Мужчины осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли.
Комсомольская правда 16:05
Технологии

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 13:13
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
РЕН ТВ вчера в 10:53
Футбол

Комличенко забил гол в двустороннем матче «Динамо»

Новичок «Динамо» Николай Комличенко отметился забитым мячом в двусторонней игре команды.
Матч ТВ 11:29
Баскетбол

Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по очкам за карьеру в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл легендарного Коби Брайанта в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
RT на русском 00:41
Хоккей

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
ТАСС Спорт вчера в 23:11
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Наука

Происхождение китайского коронавируса от змей подвергли сомнению

Уфимские Заметки вчера в 13:32
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Происшествия

В Курске две девочки погибли, провалившись под лед

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Курска поступило сообщение о том, что на реке Сейм под лёд провалились дети.
Курск сегодня 11:07
Авто

В продажу поступила обновленная «Нива». Как изменился внедорожник

Автоэксперты рассказали, какие изменения нашли в новой версии отечественного внедорожника.
КТВ-Луч 08:52
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Общество

В США сообщили о пяти случаях заболевания новым коронавирусом

В США зафиксировано пять случаев заболевания новым типом коронавируса из Китая.
RT на русском 16:18
Общество

Астролог рассказал, что ждет знаки в Китайском новом году

Китайский новый год отмечают в ночь на 25 января.
Мой Брянск 04:02
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