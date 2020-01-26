Происшествия
Суть событийВ Иране экстренно сел загоревшийся в полете пассажирский самолет
В Иране во время полета загорелся и экстренно сел пассажирский самолет. Обошлось без пострадавших, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 26 января. По данным СМИ, инцидент произошел во второй половине дня.
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Общество
Рыбопромышленники надеются запустить обновленный «Островной» в 2021-м
Модернизация мощностей "Островного" стартовала в 2017 году — в Малокурильском запланировано возведение нового консервного завода, комплекса для производства другой продукции, а также мощностей по заморозке и хранению рыбы.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Армия и оружие
Украинские боевики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Украинские боевики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах оккупированных Украиной н.п. Попасной и Троицкого.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Гаджеты
Глаза мухи — так выглядит новый VR-шлем Samsung
Ресурс Letsgodigital использовал патентные изображения, чтобы создать трехмерную модель новой гарнитуры под условным названием Samsung Odyssey Mixed Reality 2020.
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Здоровье
Могут ли любители посылок из Китая заразиться коронавирусом
В России, по данным Роспотребнадзора, не зарегистрировано случаев заболевания новым вирусом из Китая.
Политика
Соловьёв прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию польской стороне за причиненный во время Второй мировой войны ущерб.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы
Российский фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова взяли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captains Mode
В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Общество
Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск
По данным властей области, приостановка перевозок не связана с новым типом коронавируса из Китая.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Общество
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Происшествия
Момент взрыва газа в жилом доме в Махачкале попал на видео
Момент взрыва бытового газа, который произошел в жилом здании в Махачкале, попал на видео.
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Космос
Lexus показал эскизы лунного транспорта
Например, концепт Lunar Cruiser является изначально прообразом лунного автомобиля.
Общество
В Благовещенск пытались ввезти колбасу с вирусом АЧС
Двое жителей КНР пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства.
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Бразилии выросло до 53 человек
Число жертв наводнений в бразильских штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает РИА "Новости".
Энергетика
Россия может прервать транзит газа через Польшу
Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней
Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.