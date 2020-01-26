Происшествия

Суть событийСуть событийВ Иране экстренно сел загоревшийся в полете пассажирский самолет

В Иране во время полета загорелся и экстренно сел пассажирский самолет. Обошлось без пострадавших, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 26 января. По данным СМИ, инцидент произошел во второй половине дня.
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СМИ: на борту самолета в Иране возник пожар

ТАСС10:05

В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

РИА Новости10:10

Названы причины экстренной посадки самолета в Иране

Lenta.ru14:30

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru10:32

Загоревшийся самолет экстренно сел в Иране

Вести.Ru10:30

Самолет с пассажирами загорелся в воздухе в Иране

Московский Комсомолец10:37

В Иране на борту самолета возник пожар

Комсомольская правда10:55
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество

Рыбопромышленники надеются запустить обновленный «Островной» в 2021-м

Модернизация мощностей "Островного" стартовала в 2017 году — в Малокурильском запланировано возведение нового консервного завода, комплекса для производства другой продукции, а также мощностей по заморозке и хранению рыбы.
Сахалин.Инфо 19:44
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Армия и оружие

Украинские боевики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе

Украинские боевики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах оккупированных Украиной н.п. Попасной и Троицкого.
ИА Новороссия 12:16
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Происшествия

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
РБК 12:59
Политика

Несколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости 18:46
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
RT на русском 19:03
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Российская газета 14:04
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
Гаджеты

Глаза мухи — так выглядит новый VR-шлем Samsung

Ресурс Letsgodigital использовал патентные изображения, чтобы создать трехмерную модель новой гарнитуры под условным названием Samsung Odyssey Mixed Reality 2020.
iXBT.com 16:05
Общество

Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия

США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Российская газета 19:07
Здоровье

Могут ли любители посылок из Китая заразиться коронавирусом

В России, по данным Роспотребнадзора, не зарегистрировано случаев заболевания новым вирусом из Китая.
Волгоградская правда вчера в 03:35
Политика

Соловьёв прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию польской стороне за причиненный во время Второй мировой войны ущерб.
Мой Брянск 13:35
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы

Российский фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова взяли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Телеканал 360° вчера в 16:39
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captains Mode

В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
CyberSport.ru 16:31
Происшествия

ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Общество

Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск

По данным властей области, приостановка перевозок не связана с новым типом коронавируса из Китая.
РБК 10:18
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
Общество

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
RT на русском 19:52
Происшествия

Момент взрыва газа в жилом доме в Махачкале попал на видео

Момент взрыва бытового газа, который произошел в жилом здании в Махачкале, попал на видео.
Народные новости 10:07
Армия и оружие

Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Московский Комсомолец 19:27
Космос

Lexus показал эскизы лунного транспорта

Например, концепт Lunar Cruiser является изначально прообразом лунного автомобиля.
Car.ru вчера в 12:33
Общество

В Благовещенск пытались ввезти колбасу с вирусом АЧС

Двое жителей КНР пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства.
АСН24 19:06
Происшествия

Число погибших из-за ливней в Бразилии выросло до 53 человек

Число жертв наводнений в бразильских штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:23
Энергетика

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
Piter.tv 12:26
Здоровье

Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней

Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Говорит Москва 10:41
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