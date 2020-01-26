В Иране во время полета загорелся и экстренно сел пассажирский самолет. Обошлось без пострадавших, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 26 января. По данным СМИ, инцидент произошел во второй половине дня.

В Иране экстренно сел загоревшийся в полете пассажирский самолет

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