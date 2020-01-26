Происшествия

Суть событийСуть событийВ Иране экстренно сел загоревшийся в полете пассажирский самолет

В Иране во время полета загорелся и экстренно сел пассажирский самолет. Обошлось без пострадавших, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 26 января. По данным СМИ, инцидент произошел во второй половине дня.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

СМИ: на борту самолета в Иране возник пожар

ТАСС10:05

В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

РИА Новости10:10

Названы причины экстренной посадки самолета в Иране

Lenta.ru14:30

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru10:32

Загоревшийся самолет экстренно сел в Иране

Вести.Ru10:30

Самолет с пассажирами загорелся в воздухе в Иране

Московский Комсомолец10:37

В Иране на борту самолета возник пожар

Комсомольская правда10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новости 17:02
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» за лучший альбом

РБК 21:07
Космос

ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников

РИА Новости 19:09
Наука

Учеными рассчитан «маршрут» для поисков новой физики

Anonsens 16:26
Общество

Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Lenta.ru 09:20
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Происшествия

Глава алтайской полиции назвал средний размер взяток в регионе

В 2019 году зафиксировано 70 случаев взяточничества Средний размер взяток в Алтайском крае в 2019 году составил 370 тысяч рублей, сообщил начальник регионального ГУ МВД России Андрей Подолян на итоговой годовой коллегии ведомства.
АМИТЕЛ вчера в 10:41
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra вчера в 05:15
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Экономика

Обсуждается введение налога на пенсию в России

Обсуждается вариант налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за выход из новой пенсионной системы.
Приазовские степи 24 января в 07:00
Общество

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Lenta.ru 19:06
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Общество

Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву

В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Российская газета 20:34
Здоровье

Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин

Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Украина.ру 09:17
Армия и оружие

Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования

Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
Avia.pro 23 января в 23:34
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:51
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Военное дело 08:51
Армия и оружие

Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо

В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии, пишет ТАСС, ссылаясь на информационное агентство SANA.
Российская газета вчера в 18:22
Общество

В Благовещенск пытались ввезти колбасу с вирусом АЧС

Двое жителей КНР пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства.
АСН24 19:06
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:34
Хоккей

Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили

Газета.Ru 24 января в 14:37
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

Газета.Ru 08:56
Спорт

Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе

Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Брянская улица 07:39
Здоровье

Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
РБК 05:54
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Шоу-бизнес

«Грэмми — 2020»: звезды на красной дорожке

Несмотря на все возможные скандалы, выпавшие на долю «Грэмми» в этом году, яркая церемония состоится, а знаменитости уже готовы показывать навыки своих стилистов на красной дорожке.
Super.ru 18:33
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 24 января в 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное