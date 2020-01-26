Происшествия
Суть событийВ Иране экстренно сел загоревшийся в полете пассажирский самолет
В Иране во время полета загорелся и экстренно сел пассажирский самолет. Обошлось без пострадавших, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 26 января. По данным СМИ, инцидент произошел во второй половине дня.
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Космос
ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Происшествия
Глава алтайской полиции назвал средний размер взяток в регионе
В 2019 году зафиксировано 70 случаев взяточничества Средний размер взяток в Алтайском крае в 2019 году составил 370 тысяч рублей, сообщил начальник регионального ГУ МВД России Андрей Подолян на итоговой годовой коллегии ведомства.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Экономика
Обсуждается введение налога на пенсию в России
Обсуждается вариант налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за выход из новой пенсионной системы.
Общество
Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Общество
Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву
В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин
Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Армия и оружие
Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования
Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
Общество
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Армия и оружие
Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо
В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии, пишет ТАСС, ссылаясь на информационное агентство SANA.
Общество
В Благовещенск пытались ввезти колбасу с вирусом АЧС
Двое жителей КНР пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Хоккей
Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили
Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Шоу-бизнес
«Грэмми — 2020»: звезды на красной дорожке
Несмотря на все возможные скандалы, выпавшие на долю «Грэмми» в этом году, яркая церемония состоится, а знаменитости уже готовы показывать навыки своих стилистов на красной дорожке.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.