Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Иране готовят ответный удар по военным объектам США

Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган в интервью телеканалу CNN.
Читать в источнике
Комментировать587
с чего всё началось
Ответ Ирана на убийство американцами генерала Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил
 в интервью CNN Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
РБКвчера в 11:01

Подробнее о событии

В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

РИА Новостивчера в 12:23

Иран пообещал ударить по военным объектам США

URA.Ruвчера в 12:19

«Войну начала Америка»: в Иране предупредили об ответном ударе

РЕН ТВвчера в 10:55

Тегеран пообещал удары по военным объектам США после убийства генерала

РБКвчера в 11:01

В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

ТАССвчера в 10:33

Иранский министр сравнил Трампа с Гитлером. Тегеран обратился за поддержкой в Совбез ООН и объявил о подготовке к ударам по военным объектам США

Фонтанка.Рувчера в 12:10

«Хаменеи не проявит слабость»: какие действия может предпринять Иран в ответ на убийство Сулеймани? (Raseef22, Ливан) (Raseef22)

ИноСМИ04 января в 09:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:32, Ашберн
Кино

Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Газета.Ru вчера в 23:34
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Религия

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Российская газета вчера в 16:20
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

Российская газета вчера в 12:48
Происшествия

В Саратове водитель ВАЗ-2114 погиб в столкновении со столбом

Мужчина погиб на месте, а его 37-летнюю пассажирку госпитализировали.
КП - Саратов 00:15
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Футбол

«Ризеспор» арендовал Гармаша у киевского «Динамо»

Бомбардир.ру вчера в 23:15
Политика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости вчера в 07:50
Наука

Разработана вакцина против болезни Альцгеймера

Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Российская газета вчера в 02:13
Единоборства

Бой Емельяненко и Джексона показал один из худших рейтингов Bellator

Бой российского спортсмена Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона показал один из худших рейтингов в истории мероприятий Bellator за последнее время, утверждает MMA Fighting.
ProstoProSport 04 января в 06:40
Происшествия

В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
RT на русском вчера в 12:34
Космос

Луна таинственным образом утратила магнитное поле

Портал Поиск вчера в 07:36
Здоровье

Из-за пищевых ингредиентов идет неконтролируемый набор веса

Как сообщает ToDay News Ufa, зарубежные ученые назвали продукты, которые дают неконтролируемый набор веса. К ним относятся: Масло рапсовое.
ToDay News Ufa 04 января в 10:21
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
RT на русском вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru 04 января в 15:05
Энергетика

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70.
РБК вчера в 20:46
Хоккей

Североамериканские фанаты предложили вручить титул MVP телекамере TSN

Газета.Ru вчера в 17:53
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости вчера в 02:46
Футбол

В семье Ведрана Чорлуки родился сын

РИА Новости вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Федор Смолов больше не скрывает отношения с внучкой Бориса Ельцина

С недавних пор футболисту, который тщательно скрывает личную жизнь, приписывают роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина — Марией Юмашевой.
StarHit.ru 03 января в 08:30
Футбол

Смертин назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец «Челси» Абрамович

Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин рассказал, что в одной из бесед с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем затрагивался вопрос о перспективных российских игроках.
Матч ТВ вчера в 22:53
Гаджеты

Samsung на выставке CES 2020 покажет флагманский безрамочный телевизор

Что происходит вчера в 15:08
Футбол

Дубль Белотти принес «Торино» победу над «Ромой» в чемпионате Италии

"Торино" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0.
РИА Новости вчера в 17:04
Культура

Вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла представительница Сочи

Певица из Краснодарского края победила во Всероссийском вокальном конкурсе Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла певица из Сочи.
Юга.ру вчера в 18:19
Наука

Учёные считают, что разовая доза кетамина может снизить употребление алкоголя

По словам учёных, которые провели это исследование, кетамин, более известный как рекреационный наркотик и транквилизатор для животных, можно использовать для «переписывания» воспоминаний, связанных с выпивкой.
XXII век 04 января в 06:29
Шоу-бизнес

Тарасов заявил, что ростовчанка Костенко носит его вещи

Rostov gazeta вчера в 06:40
Хоккей

Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ

Pravda.Ru вчера в 04:11
Армия и оружие

Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции

«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Avia.pro 04 января в 17:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена хоккеиста Зайцева: «Из моих детей делают калек, а им некуда бежать. Бесконечная боль»

Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева, опубликовала новый пост в инстаграме, в котором сообщила, что ей до сих пор не отдали детей, несмотря на соответствующее решение суда.
Sport24.ru вчера в 21:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное