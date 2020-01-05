Армия и оружие
РИА НовостиВ Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган в интервью телеканалу CNN.
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с чего всё началось
Ответ Ирана на убийство американцами генерала Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил в интервью CNN Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.РБКвчера в 11:01
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