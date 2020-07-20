Армия и оружие
Газета.RuВ Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim.
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с чего всё началось
Власти Ирана казнили Махмуда Мусави Маджда, осужденного за шпионаж на ЦРУ, передачу данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани и работу на израильскую разведку «Моссад», сообщает агентство Tasnim.Коммерсантъ03:50
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Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 18 июля в 15:26
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Общество
Дальний Восток продолжил митинговать в поддержку Фургала
Дальневосточники провели ещё несколько акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».
Deita.ru вчера в 05:45
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Происшествия
Пермяки вышли на пикет в поддержку протестующих в Хабаровске
В Перми прошла акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.
Новости Перми 59.ru 01:25
Здоровье
Корректировка двух сахалинских законов должна улучшить жизнь инвалидов
Министр соцзащиты Сахалинской области Елена Касьянова рассказала об изменениях, которые предлагается внести в региональный закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" и статью 12 закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области".
Сахалин.Инфо 04:13
Общество
Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин
Композитор Евгений Родыгин, написавший песню «Ой, рябина кудрявая», скончался на 96-м году жизни.
Известия 03:31
Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Экономика
Раскрыты последствия деноминации рубля для России
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
Наука
Ученые исследовали влияние медитации на здоровье сердца
В результате выяснилось, что эти шесть тысяч медитирующух существенно меньше страдали от повышенного давления и уровня холестерина, диабета, инсультов и ишемической болезни сердца.
Популярная механика вчера в 16:40
Энергетика
«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
Ведомости вчера в 17:14
Общество
В России выявили 5940 новых случаев коронавируса за сутки
В России выявили 5940 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число случаев достигло 777 486.
ФАН 04:27
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Хоккей
Олимпийский чемпион Ковалев возглавил клуб КХЛ «Куньлунь»
С 2018 года Ковалев входил в тренерский штаб "Куньлуня". "Куньлунь" является представителем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Интерфакс - Россия 04:11
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 02:29
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Актриса Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Актриса Дарья Мороз выложила в Instagram фотографию, на которой предстала полностью голой.
Lenta.ru 04:30
Общество
23% россиян планируют поехать на морские курорты России
Провести отпуск на российском побережье в этом году планирует 23% россиян, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру» и ИT-компании «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 02:54
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Авто
Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat
Китайский автогигант FAW объявил цены на новый премиальный седан H9 под брендом Hongqi, который позиционируется в Поднебесной так же, как Aurus в России.
Новые автомобили 00:37
Здоровье
Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19
Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом, сообщила журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Боброва.
РИА Новости 04:07
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11