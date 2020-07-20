с чего всё началось

Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

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