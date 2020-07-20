Армия и оружие
РБКВ Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim. Расследование против Маджда начали еще до гибели Сулеймани.
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Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
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В РФПИ назвали способ остановить вторую волну пандемии в России
Запланированное на август массовое производство вакцины от COVID-19 в России может остановить вторую волну пандемии коронавирусной инфекции.
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Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии
В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
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Суд вынес приговор пермячке, призывавшей нарушить режим самоизоляции
Орджоникидзевским районным судом Перми постановлен приговор в отношении 38-летней пермячки.
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Газета.Ru 18 июля в 13:45
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Экономика
Кабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК).
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Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Автор авторитетного петербургского журнала «Интересант» Николай Печерников призвал россиян готовиться к «черному августу» в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:00
Политика
Путину докладываются и официальные оценки численности митингов в Хабаровске, и оценки наблюдателей
Президенту Владимиру Путину докладываются как официальные оценки численности митингов в Хабаровске, так и оценки наблюдателей и организаторов акций.
Эхо Москвы 05:55
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Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
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Футбол
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
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В Саратовской области коронавирусом заразились 27 детей до года
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Авто
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Новая версия производится на базе классического Transit. Масса транспортного средства составляет 3.5 тонны.
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Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
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Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
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В Москве резко снизилось количество обращений за пособиями по безработице – почти в 7 раз, до 1,2-1,5 тысячи в день, сообщили в пресс-службе столичной администрации.
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Полицейский через WhatsApp извинился перед митинговавшим россиянином
В Петропавловске-Камчатском начальник городской полиции через WhatsApp дважды принес извинения задержанному организатору первомайского митинга Александру Зайцеву .
Lenta.ru 06:00
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«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским
Киноленту "Фея" планируют выпустить на большие экраны с 1 августа. При этом доходы от сборов передадут кинотеатрам.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Авто
Volkswagen Arteon появился у российских дилеров
Российские дилеры Volkswagen получили первые партии Arteon в кузове лифтбек.
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