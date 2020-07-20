Политика
РБКВ Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim. Расследование против Маджда начали еще до гибели Сулеймани.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Lenta.ru вчера в 05:07
Происшествия
В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина
Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Армия и оружие
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Здоровье
Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском 18 июля в 21:08
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
RT на русском 01:09
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Авто
Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем вчера в 23:10
Политика
В Германии усилят защиту политиков от правого экстремизма
Политические деятели Германии должны быть лучше защищены от насилия со стороны правого экстремизма, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 18 июля, сообщает Немецкое информационное агентство (dpa).
ИА Красная Весна вчера в 05:02
Армия и оружие
Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Общество
Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет
В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура вчера в 11:13
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
ToDay News Ufa вчера в 22:22
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ
Депутаты Госдумы РФ намерены уже к ноябрю текущего года подготовить документы для законопроекта. Размер суммы источники не сообщает.
Лезги газет 01:51
Происшествия
В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету
Киев, 20 июля 2020, 09:59 — REGNUM В четвёртую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник, посвящённый убитому, сообщил 20 июля телеканал «1+1».
REGNUM 02:59
Культура
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° 18 июля в 23:51
Культура
«Ленфильм» поздравил Василия Ливанова с 85-летием
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь
Блогер Екатерина Диденко, получившая печальную славу после вечеринки с сухим льдом на своем дне рождения, который обернулся смертью трех человек, снова шокировала своих подписчиков.
Что происходит 03:11
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Эксперты «Известий» назвали Lada Vesta самым ожидаемым автомобилем в РФ. Это буквально самая большая интрига этого года.
Avtovesti.com 02:38
Происшествия
В результате ДТП под Новыми Бурасами скончались две женщины
В результате ДТП, 53-летняя и 23-летняя пассажирки «Nissan Qashqai» скончались.
ГТРК Саратов 01:41
Здоровье
На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.
Известия 03:13
Путешествия
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию
В ряде случаев уставшие ждать открытия границ путешественники уже решают проблему по-своему, отправляясь в туры с вылетом из Минска.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина грозит обернуться скандалом
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин планировали разойтись мирно и с уважением, но бракоразводный процесс начинает набирать обороты, и отношения между бывшими возлюбленными накаляются.
ФАН 18 июля в 15:56