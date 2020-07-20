Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim. Расследование против Маджда начали еще до гибели Сулеймани.

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

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