В Тегеране студенты устроили акцию протеста, выступив с требованием наказать виновных в крушении украинского самолёта, пишет «Коммерсант». Сообщается, что участники акции зажигали свечи в память о жертвах трагедии.

Авто Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.

Армия и оружие Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.

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