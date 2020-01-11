Политика
Ореанда-НовостиВ Иране начались антиправительственные акции протеста
В Тегеране студенты устроили акцию протеста, выступив с требованием наказать виновных в крушении украинского самолёта, пишет «Коммерсант». Сообщается, что участники акции зажигали свечи в память о жертвах трагедии.
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Авто
Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП
Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.
Политика
Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как правильно пользоваться мобильным телефоном.
Кино
«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Наука
Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя
Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Происшествия
Восемь человек погибли из-за шторма на юге США
По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных штормов, охвативших некоторые районы юга США, передает "Би-би-си".
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Политика
Немецкая газета указала на «заметное дружелюбие» Меркель в Москве
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась после переговоров в субботу в Москве, выбирала дружелюбные формулировки.
Политика
Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана
Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
Футбол
«Аякс» арендовал у «Галатасарая» Бабела
«Аякс» объявил о возвращении в команду нападающего Райана Бабела, права на которого принадлежат «Галатасараю».
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Политика
Пушков оценил слова Турчинова об ответственности за катастрофу Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "диагнозом" слова бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что РФ вместе с Ираном должна ответить за сбитый украинский Boeing.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвёртыми в эстафете на этапе в Оберхофе
Ранее женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции
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На заводе под Белгородом взорвался газ
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
Здоровье
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Политика
Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Шоу-бизнес
Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом
Политика
Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России
Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники.
Общество
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».