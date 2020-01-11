Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ Иране начались антиправительственные акции протеста

В Тегеране студенты устроили акцию протеста, выступив с требованием наказать виновных в крушении украинского самолёта, пишет «Коммерсант». Сообщается, что участники акции зажигали свечи в память о жертвах трагедии.
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Акции протестов в Тегеране распространились на другие города

News.ru16:27

В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing

РИА Новости15:24

В Иране начались антиправительственные протесты

Московский Комсомолец11:46

В Иране вышли с антиправительственными протестами из-за сбитого Boeing

РБК12:26

В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи

Lenta.ru13:11

В Иране начались антиправительственные протесты

Коммерсантъ12:41

В Тегеране перед зданием Технологического университета собралось несколько сотен демонстрантов

Эхо Москвы12:30
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Авто

Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП

Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.
Актуальные Новости 11:10
Политика

Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Вести.Ru 16:27
Политика

Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»

РИА Новости 16:36
Армия и оружие

Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые

Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Вести.Ru вчера в 06:13
Общество

Роспотребнадзор дал советы по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как правильно пользоваться мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 07:04
Кино

«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Газета.Ru вчера в 06:25
Наука

Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя

Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.
Naked Science вчера в 07:18
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

Известия 15:20
Политика

Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Lenta.ru 09:19
Происшествия

Восемь человек погибли из-за шторма на юге США

По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных штормов, охвативших некоторые районы юга США, передает "Би-би-си".
Газета.Ru 16:13
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБК вчера в 22:13
Происшествия

Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Lenta.ru 15:04
Политика

Немецкая газета указала на «заметное дружелюбие» Меркель в Москве

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась после переговоров в субботу в Москве, выбирала дружелюбные формулировки.
ТАСС 16:22
Политика

Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана

Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
RT на русском 16:27
Футбол

«Аякс» арендовал у «Галатасарая» Бабела

«Аякс» объявил о возвращении в команду нападающего Райана Бабела, права на которого принадлежат «Галатасараю».
Sport24.ru 13:34
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК 09 января в 08:21
Политика

Пушков оценил слова Турчинова об ответственности за катастрофу Boeing

Российский сенатор Алексей Пушков назвал "диагнозом" слова бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что РФ вместе с Ираном должна ответить за сбитый украинский Boeing.
РЕН ТВ 13:06
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева начала новый год с «уколов красоты»

Рамблер 06:14
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвёртыми в эстафете на этапе в Оберхофе

Ранее женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
News.ru 09:38
Происшествия

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

Газета.Ru 17:04
Происшествия

На заводе под Белгородом взорвался газ

Вести.Ru 14:41
Шоу-бизнес

Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике

На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Актуальные Новости 04:38
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК вчера в 09:23
Здоровье

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Газета.Ru 13:02
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ 06:04
Политика

Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 17:15
Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом

Новости РуФокс вчера в 10:19
Политика

Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России

Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники.
РИА Новости 04:35
Общество

Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 12:19
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