Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ Иране начались антиправительственные акции протеста

В Тегеране студенты устроили акцию протеста, выступив с требованием наказать виновных в крушении украинского самолёта, пишет «Коммерсант». Сообщается, что участники акции зажигали свечи в память о жертвах трагедии.
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Акции протестов в Тегеране распространились на другие города

News.ru16:27

В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи

Lenta.ru13:11

В Иране начались антиправительственные протесты

Коммерсантъ12:41

В Иране вышли с антиправительственными протестами из-за сбитого Boeing

РБК12:26

В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing

РИА Новости15:24

В Иране начались антиправительственные протесты

Московский Комсомолец11:46

В Тегеране перед зданием Технологического университета собралось несколько сотен демонстрантов

Эхо Москвы12:30
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Хоккей

Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»

Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Вести.Ru 22:26
Политика

Ирак задумался о покупке российских С-400

Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Lenta.ru 20:48
Происшествия

Гражданин Белоруссии избил в Италии украинца из-за спора о Сталине

Конфликт начался из-за спора об Иосифе Сталине. Словесная перепалка перешла в драку, во время которой белорус серьезно травмировал украинца.
Народные новости вчера в 17:59
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости 21:44
Теннис

Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе

BFM.ru 13:49
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету

Аргументы и Факты 06:05
Политика

Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.
RT на русском 13:49
Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Известия 16:46
Армия и оружие

США сообщили в ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США заявила, что авиаудары были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".
Труд 09 января в 03:09
Космос

Индия намерена построить за три года собственный центр подготовки астронавтов

Индия, которая готовит к полету первый национальный пилотируемый космический корабль "Гаганьян", намерена построить собственный центр полного цикла подготовки астронавтов в расчете на будущие космические полеты.
ТАСС 10:09
Культура

Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева

В 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».
URA.Ru 09 января в 22:17
Общество

Меган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Вести.Ru 10:32
Общество

В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly

Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
РБК 12:45
Шоу-бизнес

В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Lenta.ru вчера в 10:24
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 18:18
Общество

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Газета.Ru 18:14
Футбол

«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Soccer.ru 03:22
Экономика

Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
Газета.Ru 23:16
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 17:34
Авто

Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35

Стоит ли покупать «корейца», и не разорит ли машина очередного владельца, выяснил портал «АвтоВзгляд».
АвтоВзгляд 00:50
Происшествия

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Газета.Ru 08:00
Гаджеты

Samsung анонсировала новый складной смартфон

Как и было обещано, представители Samsung привезли на CES 2020 смартфон нового образца.
The GEEK 09 января в 07:17
Кино

Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Радио Комсомольская правда 20:45
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru 11:36
Автоспорт

Экипаж Николаева продолжит участие в «Дакаре» вне общего зачета

Матч ТВ 15:56
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

РБК 09 января в 10:19
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Известия 22:30
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском вчера в 11:18
Общество

Жители Сан-Франциско начали нанимать патрульных для борьбы с бомжами

В Сан-Франциско (штат Калифорния) правоохранители перестали бороться с преступностью и огромным количеством бездомных, поэтому жители города вынуждены нанимать частных патрульных для борьбы с бомжами, сообщает Fox News.
Известия 22:00
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