Политика
Ореанда-НовостиВ Иране начались антиправительственные акции протеста
Напомним, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января. В катастрофе погибли 176 человек. Власти Ирана позднее признали вину, заявив, что сбили борт по ошибке.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Авто
Дебютировал полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris
Выпускать GR-версии будут отдельно от гражданских хэтчбеков — на заводе Motomachi, где делают седаны Toyota Crown и спорткары Lexus LC.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Общество
СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина
Футбол
«Лацио» обыграл «Наполи» и одержал десятую победу подряд в Серии А
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Политика
Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина
На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.
Происшествия
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа.
Политика
В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Протестующие в Иране потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщает «Би-би-си».
Футбол
Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Политика
В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова объявила дату свадьбы и показала жениха
21-летняя модель Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова, намекнула на скорую свадьбу.
Космос
Для индийских астронавтов составили меню
Индийская организация космических исследований (Isro) заявила, что кандидатуры четырех индийских астронавтов для полёта на первом пилотируемом индийском космическом корабле Gaganyaan уже определены.
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Стамбула. Оно спровоцировало панику среди местного населения, сообщает «Интерфакс».
Космос
NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты
Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Здоровье
Пересадка почки добавила ВИЧ-пациенту еще один вирус
Американские медики обнаружили, что при пересадке ВИЧ-инфицированных органов два вируса — донора и реципиента — могут сосуществовать в организме.
Политика
Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося 11 января после продолжительной болезни.