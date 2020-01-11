Напомним, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января. В катастрофе погибли 176 человек. Власти Ирана позднее признали вину, заявив, что сбили борт по ошибке.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Авто Дебютировал полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris Выпускать GR-версии будут отдельно от гражданских хэтчбеков — на заводе Motomachi, где делают седаны Toyota Crown и спорткары Lexus LC.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Политика Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.

Политика В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

Общество Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Космос Для индийских астронавтов составили меню Индийская организация космических исследований (Isro) заявила, что кандидатуры четырех индийских астронавтов для полёта на первом пилотируемом индийском космическом корабле Gaganyaan уже определены.

Космос NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.