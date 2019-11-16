Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP. Люди вышли на улицы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и других городах. Отмечается, что масштабы выступлений не превышают те, что были на рубеже 2017 и 2018 годов.
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К чему приведут протесты в Иране из-за роста цен на бензин

News.ruвчера в 11:07

Несколько городов Ирана охватили протесты против повышения цен на бензин

Интерфаксвчера в 04:17

Повышение цен на бензин вызвало массовые протесты

Lenta.ruвчера в 05:14

В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

Московский Комсомолецвчера в 05:11

В Иране во время протестов против повышения цен на бензин погиб один человек

ТАССвчера в 05:38

В Иране погиб человек в ходе протестов из-за роста цен на бензин

РИА Новостивчера в 04:59

В Иране повышение цен на бензин привело к протестам

Коммерсантъвчера в 02:47
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Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
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Футбол

«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
RT на русском 11:28
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
РИА Новости 09:26
Армия и оружие

СМИ обвинили власти Великобритании в сокрытии военных преступлений

Телеканал 360° 09:17
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

РИА Новости 10:09
Происшествия

В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Коммерсантъ 07:49
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Здоровье

С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей

Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
MariMedia 03:18
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 04:25
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

РБК 12:22
Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости 07:04
Политика

Украинские военные подняли флаги США в Донбассе

BFM.ru 11:47
Хоккей

«Торпедо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:08
Наука

Изучены генетические линии жителей Финляндии

Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Goroday.ru 01:39
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Здоровье

Названы самые полезные продукты для суставов

Заболевания суставов нередко возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани.
Известия вчера в 23:58
Футбол

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B. Статистика матча (Сербия / Украина) Удары 9/12 Удары в створ ворот 6/5 Процент владения 51 % / 49% Нарушения 12/10 Угловые 3/5 WhoScored 6.86 / 6.55 Составы на матч: Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Миленкович, Максимович, Радонич, Гудель, Тадич, Ляйич, Митрович.
REGNUM 11:02
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат 09:45
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Футбол

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новости 15 ноября в 15:12
Музыка

В Москву на заработки: Ротару предлагают петь за 3 млн рублей

Рамблер 11:12
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:18
Происшествия

Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
RT на русском 08:13
Транспорт

Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД

Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Коммерсантъ 10:28
Единоборства

Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
FightTime.ru 02:28
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