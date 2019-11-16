В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP. Люди вышли на улицы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и других городах. Отмечается, что масштабы выступлений не превышают те, что были на рубеже 2017 и 2018 годов.

В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

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