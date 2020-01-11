Политика
Life.ruВ Иране проходят антиправительственные протесты
В Иране начались антиправительственные протесты из-за сбитого украинского "боинга". Местные студенты вышли к зданию университета имени Амира Кабира и скандируют против духовного лидера Али Хаменеи, называя его убийцей.
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Наука
Продолжительность жизни нематодного червя увеличили в 5 раз
Происшествия
Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще шесть пострадали при аварии с легковым автомобилем и микроавтобусом в Орловской области.
Биатлон
Чепиков рассказал о долге СБР в размере 700 тысяч евро
Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал о серьезных финансовых трудностях организации.
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина без штанов снялась на фоне мусорных баков
Снимки попали в социальные сети. Примечательно, что не только фон для фото вызвал у фанатов вопросы, но и внешний вид певицы.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Политика
В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Политика
КСИР взял ответственность за сбитый украинский самолет
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Общество
В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Политика
Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек рассказал о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье
Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
Политика
СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной
Шахназаров ответил, что хотел стать супругом Марии Шукшиной, однако «не сложилось».
Экономика
Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Спорт
Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м
Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Авто
«Автостат» назвал самые распространенные Toyota в России
Футбол
Эриксен согласовал контракт с «Интером»
Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским «Интером».
Здоровье
Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори
Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.
Происшествия
Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing
Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.
Политика
Путин заявил о необходимости улучшения качества жизни в Крыму
Футбол
Хави может возглавить «Барселону»
Общество
Названа цена рождественского кардигана Владимира Путина
Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 3 тысяч евро, а это примерно 204 тысячи рублей.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.