В Иране начались антиправительственные протесты из-за сбитого украинского "боинга". Местные студенты вышли к зданию университета имени Амира Кабира и скандируют против духовного лидера Али Хаменеи, называя его убийцей.

Общество Горбачев призвал отменить длинные выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.

Экономика В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

Политика СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.

Экономика Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

Происшествия Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.