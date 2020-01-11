Политика

Life.ruLife.ruВ Иране проходят антиправительственные протесты

В Иране начались антиправительственные протесты из-за сбитого украинского "боинга". Местные студенты вышли к зданию университета имени Амира Кабира и скандируют против духовного лидера Али Хаменеи, называя его убийцей.
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Акции протестов в Тегеране распространились на другие города

News.ru16:27

В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing

РИА Новости15:24

В Иране начались антиправительственные протесты

Московский Комсомолец11:46

В Иране вышли с антиправительственными протестами из-за сбитого Boeing

РБК12:26

В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи

Lenta.ru13:11

В Иране начались антиправительственные протесты

Коммерсантъ12:41

В Тегеране перед зданием Технологического университета собралось несколько сотен демонстрантов

Эхо Москвы12:30
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Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

BFM.ru 16:43
Наука

Продолжительность жизни нематодного червя увеличили в 5 раз

ToDay News Ufa 09 января в 11:32
Происшествия

Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области

Три человека погибли, еще шесть пострадали при аварии с легковым автомобилем и микроавтобусом в Орловской области.
РБК 07:41
Биатлон

Чепиков рассказал о долге СБР в размере 700 тысяч евро

Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал о серьезных финансовых трудностях организации.
Матч ТВ вчера в 07:16
Происшествия

Два землетрясения произошло в Кузбассе

Интерфакс 20:11
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Ольга Серябкина без штанов снялась на фоне мусорных баков

Снимки попали в социальные сети. Примечательно, что не только фон для фото вызвал у фанатов вопросы, но и внешний вид певицы.
7Дней.ру 18:00
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Известия 18:35
Шоу-бизнес

Михалкова после переезда в Москву кардинально сменила имидж

ТВ Центр 09:47
Политика

В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»

В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.
Известия 19:00
Кино

Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Радио Комсомольская правда 20:45
Политика

КСИР взял ответственность за сбитый украинский самолет

Вечерний курьер 10:53
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:03
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За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США

В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Вести.Ru 21:29
Политика

Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
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Автоспорт

Экипаж Николаева продолжит участие в ралли-рейде «Дакар»

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Шоу-бизнес

Сальма Хайек рассказал о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье

Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
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Политика

СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
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Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским «Интером».
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Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.
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Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing

Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.
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