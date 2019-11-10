Общество
Экономика сегодняВ Иране нашли новое месторождение нефти
Роухани заявил, запасы нового месторождения нефти, которое обнаружили на юге республики, оценивают в 53 млрд баррелей черного золота, оно находится на площади почти 25 тысяч квадратных километров и расположено в южной провинции Хузестан близ границы Ирана с Ираком.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране обнаружено новое нефтяное месторождение с более чем 50 млрд баррелей нефти, сообщает агентство Fars.Вести.Финанс01:58
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В Иране обнаружили месторождение нефти с запасами 53 млрд баррелей
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