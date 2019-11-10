с чего всё началось

Роухани заявил, запасы нового месторождения нефти, которое обнаружили на юге республики, оценивают в 53 млрд баррелей черного золота, оно находится на площади почти 25 тысяч квадратных километров и расположено в южной провинции Хузестан близ границы Ирана с Ираком.

Происшествия Доцент СПбГУ Соколов признал свою вину в жестоком убийстве Адвокаты надеются на снисхождение суда: несмотря на убийство с расчленением, за Соколовым числятся научные заслуги, заявляет защита.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Армия и оружие На Украине отменят призыв в армию Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала о расставании с Плющенко Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.

Общество На Россию идут 40-градусные морозы Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.

Политика Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в кабмине Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров.

Гаджеты Huawei представила nova 5T с пятью фотомодулями Продажи смартфона стартуют в России с 22 ноября 2019 года. по рекомендованной розничной цене 27990 рублей.

Происшествия Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.

Политика Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.

Политика Президент Боливии ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.

Политика Путин объяснил снижение расходов на оборону и безопасность страны Уменьшение расходов на оборону и безопасность страны связано с прохождением «пика модернизации», завил российский лидер Владимир Путин в понедельник, 11 ноября.

Общество В Минздраве опровергли попадание России в топ-10 самых пьющих стран Замминистра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которым Россия вошла в десятку "самых пьющих" стран мира.

Политика Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Авто Эксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.

Общество Поправившаяся Кардашьян появилась на публике в облегающем платье Кардашьян поставила перед собой задачу сбросить лишний вес до собственного 40-летнего юбилея.

Общество «Почта России» начнет доставлять посылки быстрее С 15 ноября "Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.