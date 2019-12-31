Армия и оружие
РБКВ Иране назначили преемника убитого США генерала
Командиром подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции стал Исмаил Каани. Такое решение принял верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает Reuters. Исмаил Каани c 1997 года служил на должности заместителя командира подразделения.
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
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Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Политика
Помпео заявил о готовности США к любому ответу Ирана за Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон готов к любой возможной реакции Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева выглядит неряшливо с пучком и без косметики
Певица облачилась в голубой свитер с высоким горлом, собрала волосы в пучок и не стала использовать косметику.
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Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
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Шоу-бизнес
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Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Экономика
Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии
Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей
В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Гаджеты
OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»
OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Теннис
Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup
Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
Энергетика
Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку
Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Музыка
«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии
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Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Футбол
«Арсенал» начал переговоры по трансферу Боатенга из «Баварии»
«Арсенал» начал первые переговоры с защитником «Баварии» Жеромом Боатенгом.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
Политика
Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе
Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
Футбол
«Ливерпуль» не проигрывает в премьер-лиге ровно год
Происшествия
В Судане разбился самолет Ан-12
Военный самолет Ан-12 разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".
Космос
Астроном из Японии разработал методику изучения космоса по звуку
Ученый Ванда Диас Мерсед, работающая в Международном астрономическом союзе в Японии, внедрила методику, в которой яркость и частота электромагнитного излучения, наблюдаемые при изучении космического пространства, преобразуются в слышимые элементы, такие как высоты звука, громкость и ритм.