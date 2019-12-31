Армия и оружие

РБКРБКВ Иране назначили преемника убитого США генерала

Командиром подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции стал Исмаил Каани. Такое решение принял верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает Reuters. Исмаил Каани c 1997 года служил на должности заместителя командира подразделения.
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Убитому США иранскому генералу нашли преемника

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Генерал Каани назначен новой главой «Кудс» в Иране

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Корпус стражей исламской революции. История и военная структура

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Известия05:31
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
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Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
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«Арсенал» начал первые переговоры с защитником «Баварии» Жеромом Боатенгом.
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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